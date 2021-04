Großburgwedel

Auch wenn Bauland in Burgwedel rar und beliebt ist, heißt das nicht, dass die Stadt alle angebotenen Grundstücke schnell verkaufen kann. Das zeigt sich im Großburgwedeler Neubaugebiet Pöttcherteich. Hier versucht die Verwaltung seit nunmehr drei Jahren erfolglos ein Grundstück an die Frau oder an den Mann zu bringen.

Bislang hat die Stadt die 410 Quadratmeter große Fläche an der Kreuzung am Pöttcherteich und Mühlenbruchdamm 60 Interessenten angeboten. Keiner hat zugegriffen.Noch 100 Interessenten auf BewerberlisteDas Problem für die Stadt: Sie kann das Grundstück immer nur einem Bauinteressenten gleichzeitig anbieten und muss sich dabei strikt an die Bewerberliste halten, die vor drei Jahren nach dem damals gültigen Punktesystem aufgestellt wurde. „Bieten wir das Grundstück an, winken manche sofort ab, andere bitten um Bedenkzeit“, berichtet Bauamtsleiter Oliver Götze von den Gesprächen mit potenziellen Bauherren.

Der Grund für die Skepsis der Interessenten dürfte in zwei rund 100 Jahre alten Eichen auf dem Grundstück liegen. Die dürfen nicht gefällt werden. So ist es im Bebauungsplan festgeschrieben. Und obendrein verhindern die Bäume auf großen Teilen des Grundstücks den Einsatz von schweren Maschinen. „Im Kronenbereich der Bäume darf der Bauplatz nur per Hand ausgeschachtet werden“, erklärt Götze. Doch auch diese Auflagen können nicht alle Interessenten abschrecken. So wie Raida Mohammed: Sie hat in der Nachbarschaft gebaut und würde das Grundstück nun liebend gern für ihre Tochter erwerben und hat bereits mehrfach im Bauamt nachgefragt. Doch Götze winkt ab: „Keine Chance, wir müssen nach der Bewerberliste vorgehen. Erst wenn die abgearbeitet ist, kann das Grundstück auf anderem Wege vergeben werden.“ Das allerdings dürfte noch einige Zeit dauern. Noch befinden sich rund 100 Kaufinteressenten auf der Liste, sagt der Bauamtsleiter.

Von Thomas Oberdorfer