Großburgwedel

Wenn die St.-Petri-Kirchengemeinde an diesem Sonnabend, 31. Oktober, zum Regionalgottesdienst am Reformationstag bittet, dann gibt es ab 18 Uhr noch weitaus mehr zu feiern: Kreiskantor Christian Conradi hat 40-jähriges Dienstjubiläum. Damit alle Burgwedeler, die das möchten, daran auch teilnehmen können, wird der Gottesdienst auch nach draußen übertragen.

Conradi wollte schon immer Kirchenmusiker werden

Wohl kein Name ist so fest verbunden mit der Kirchenmusik in Burgwedel wie Conradis. Schon als Jugendlicher war es sein Ziel, eine Laufbahn als Musiker einzuschlagen. Er bekam Querflöten-, Orgel- und Klavierunterricht, legte im Alter von 15 Jahren seine kirchenmusikalische D-Prüfung als Organist und Chorleiter ab und begann im Sommer 1980 seine berufliche Laufbahn mit einer nebenamtlichen Stelle bei Mainz als Flötenkreisleiter und Organist. Auch während seiner Studienjahre, die ihn nach Köln, Frankfurt und Heidelberg führten, hatte er immer Musikschullehrer-und Kirchenmusikerstellen inne, um sein Studium zu finanzieren. 1987 legte er an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt das Staatsexamen als Organist und Chorleiter ab.

Kreiskantor holt Collonorgel nach St. Petri

1990 führte ihn sein Weg dann nach Großburgwedel. Seitdem prägt Christian Conradi als Kreiskantor das kirchenmusikalische Leben in St. Petri. Er initiierte die Anschaffung hervorragender Instrumente und betreute als Orgelrevisor die Orgeln im kompletten Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen – und war darüber hinaus in verschiedenen Sachverständigenausschüssen der Landeskirche im Einsatz. Auch der Bau der Collonorgel geht auf seine Initiative zurück. Mehr als 300 Konzerte fanden unter seiner Regie in St. Petri statt. Die Gemeinde profitierte dabei von seiner guten Vernetzung in die Alte-Musik-Szene, sodass viele international erfolgreiche Ensembles den Weg nach Großburgwedel fanden.

Gottesdienst am Reformationstag – auch draußen

So viel Einsatz soll gewürdigt werden, da ist sich die Kirchengemeinde einig und kündigt trotz der Corona-Krise Musik für diesen Sonnabend an: Ab 18 Uhr werden Kristina Filthaut an der Blockflöte und Christian Conradi – natürlich an „seiner“ Orgel – den Gottesdienst musikalisch gestalten. Für die Teilnahme gelten strenge Regeln: Die Anzahl der Sitzplätze in der Kirche ist begrenzt und nicht frei wählbar. Es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsgebote. Damit aber viele Burgwedeler dabei sein können, hat der Kirchenvorstand beschlossen, den Gottesdienst nach draußen zu übertragen – auch vor der Kirche werden am Reformationstag Stühle stehen.

Abschied für Sekretärin

Zudem nutzt die Kirchengemeinde die Gelegenheit, um auch Marlies Scharbau nach 29 Jahren als Sekretärin im Pfarramt offiziell in den Ruhestand zu verabschieden. Sie hätte bereits im Frühjahr verabschiedet werden sollen – der Corona-Lockdown verhinderte dies damals. Der eigentlich im Anschluss geplante Empfang am Lutherstein in Großburgwedel muss am Sonnabend jedoch aufgrund der steigenden Infektionszahlen im Stadtgebiet ausfallen.

Von Carina Bahl