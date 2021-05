So bereitet sich der Engenser Biergarten auf die Wiedereröffnung vor

Engensen

Seit Tagen gilt bei Marcus Gerth einer der ersten Blicke am Morgen der Inzidenzzahl der Region Hannover. Bereits zweimal in der vergangenen Woche konnte der Betreiber des Biergartens Waldbühne in Engesen hoffen. Denn sobald diese an mindestens fünf Werktagen hintereinander unter 100 liegt, dürfen Gastronomen mit Hygienekonzept ihre Außenbereiche öffnen. Für Menschen mit negativem Schnelltest, vollständiger Impfung oder solche, die bereits von einer Corona-Erkrankung genesen sind. „Wenn es hieße Übermorgen könnt ihr anfangen, dann sind wir gerüstet“, sagt Gerth.

Zur Biergarten-Öffnung fehlt nur noch die richtige Inzidenz

Die Getränke sind geordert und bereits im Kühlhaus verstaut, Tische und Sitzgelegenheiten im Biergarten aufgebaut, das Personal für die hoffentlich bald beginnende Saison steht bereit. „Wir müssen lediglich die frischen Zutaten wie Fleisch und Gemüse noch einkaufen. Aber ich habe einen guten Draht zu Betreibern von Hofläden, das geht dann fix“, sagt Gerth. Seit Anfang März läuft das Außer-Haus-Geschäft. „Wir werden super unterstützt, es kommen sogar Gäste aus Celle, die bei uns ihr Essen abholen“, sagt der Engenser dankbar.

Doch der Reiz eines Biergartens ist eben der, dass man sich dort ungezwungen bei dem einen oder anderen Getränk treffen und klönen kann. Ein Treffpunkt im Dorf, wie es früher einmal Dorfgaststätten waren. „Das haben uns auch einige Gäste zu verstehen gegeben“, sagt der Familienvater, der jahrelang in der Sternegastronomie unterwegs war: „Sie wollen gerne zu uns kommen. Aber essen holen und zu Hause essen, das sei eben nicht dasselbe wie im Biergarten.“

Damit auch auf den Bänken die Abstandsregeln eingehalten werden, sind die Plätze, die nicht genutzt werden dürfen, mit Kreuzen gekennzeichnet. Quelle: Sandra Köhler

Die Idee: Laufkundschaft vor Ort testen

Den hatte Gerth 2017 von Ulla und Friedhelm Stein übernommen – um Familie und Beruf besser miteinander verbinden zu können. Als sich das Töchterlein anmeldete, arbeitete er noch im Hotel Fürstenhof in Celle. Und Arbeitszeiten spätabends waren normal. Mit dem Biergarten im Herkunftsort seiner Frau wurde das anders. Eine Entscheidung für die Familie also. „Biergarten ist ein Saisongeschäft. Von April bis Oktober haut man richtig rein. Und danach haben wir dann an den Wochenenden geöffnet, wenn es das Wetter hergibt. “ Direkt an der Hauptstraße gelegen, war die Waldbühne gerade vor Corona gut frequentiert – insbesondere, wenn das Wetter passte und Radler spontan einkehren wollten.

Spontane Laufkundschaft: Auch und gerade die will Gerth weiterhin erreichen. Deshalb denkt er darüber nach, Schnelltests einzukaufen, die Besucher vor Betreten seines Biergartens absolvieren können. „Negativ, dann herzlich willkommen.“ Eine Möglichkeit, spontan zu verweilen, auch ohne vorher einen Test im Schnellzentrum gebucht zu haben. Das wäre dann das ganz besondere Corona-Menü: „Zwei Bier und einen Test für 10 Euro“, scherzt der Gastronom. Ob er das Ergebnis bescheinigen dürfe und die Kunden den Test dann innerhalb von 24 Stunden in weiteren Geschäften nutzen können, müsse er noch mit dem Ordnungsamt klären. Es soll ja alles seine Richtigkeit haben.

An der mit Plexiglasscheibe versehenen Bestellmeile im Engenser Biergarten holen sich die Gäste ihre Bestellung selbst ab. Quelle: Sandra Köhler

Genügend Plätze trotz reichlich Abstand

Übrigens: Die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt laufe richtig gut, versichert der Engenser. Im gemeinsamen Austausch hatte er schon im vergangenen Jahr ein Hygienekonzept erarbeitet, das auch jetzt zum Einsatz kommen soll. So hat er darauf geachtet, mindestens zwei Meter Abstand zwischen den Bänken einzuhalten. „Und damit das mit den 1,50 Metern passt, sind Kreuze angebracht, wo man nicht sitzen darf.“

Besucher sollen in bewährter Weise wieder in Einbahnstraßenregelung am Tresen vorbei an die Plätze gelangen. „Da wir nicht an den Tischen bedienen, sollte das problemlos funktionieren“, sagt Gerth. Egal, ob spontan vorbeikommen oder mit Reservierung: Genügend Plätze sollten vorhanden sein. „Wir haben die Fläche vergrößert und nutzen den Parkplatz mit, sodass wir etwa 100 Plätze vorhalten“, sagt der Betreiber. Vorher waren es – je nach Stellung der Plätze – zwischen 80 und 130. Dass die Zusatzplätze dann täglich auf- und abgebaut werden, bedeutet mehr Arbeit. Doch auf die freut sich Gerth – bedeutet das doch, dass es endlich wieder losgehen kann.

Was jetzt noch zum ersten frisch gezapften Gerstensaft im Engenser Biergarten fehlt, das sind fünf aufeinander folgende Tage mit einer Inzidenz unter 100 in der Region Hannover. Doch das kann noch ein wenig dauern. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut für die Region einen Wert von 108,8.

Von Sandra Köhler