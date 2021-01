Burgwedel

Der Corona-Lockdown hat den Silvesterlauf in Burgwedel auf neue Wege geführt. Statt zum Massenstart rief das Organisationsteam des SV Burgwedel die Läufer dazu auf, einzeln und auf ganz unterschiedlichen Strecken ihrer Wahl an den Start zu gehen. Die Strecken- und Zeitmeldungen wurden virtuell gesammelt.

130 Läufer am Start

Und diese Idee ist anscheinend richtig gut angekommen. 130 Läufer gingen an den Start. Michael Müller war sogar in Australien unterwegs . Die Teilnehmer liefen an der Küste, in Schneelandschaften, in Höhenlagen, aber auch auf der traditionellen Strecke am Springhorstsee.

Andreas Solter(Mitte) mit Organisationsteam Rainer Oehl (links) und Guido Conrad (rechts) auf der traditionellen Strecke am Springhorstsee. Quelle: privat

Als Beweis dafür luden die Sportler nicht nur ihre Strecken und Zeiten im Internet hoch, sondern auch Fotos von ihrem ganz eigenen Burgwedeler Silvesterlauf. Die Siegerehrung auf dem Domfrontplatz soll dann aber nicht virtuell erfolgen, sondern am liebsten persönlich – möglichst im Frühjahr, wenn es die Infektionszahlen denn wieder zulassen.

Von Carina Bahl