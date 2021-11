Großburgwedel

In der Seniorenbegegnungsstätte (SBS) gilt seit Mitte Oktober die 2-G-Regel. Damit sind wieder fast alle Aktivitäten möglich. Dass dabei nur Geimpfte und Genesene an den Aktionen der Einrichtung an der Gartenstraße teilnehmen können, gefällt den Senioren.

Das Angebot werde wieder gut angenommen, sagt Elke Coordes, Leiterin der SBS. „Insgesamt bekommen wir positive Rückmeldungen.“ So könnten jetzt wieder Spielrunden stattfinden. Auch größere Gruppen müssten nicht mehr aufgeteilt werden, sagt Coordes. Nur zwei Rückmeldungen habe es gegeben, die „heftig“ gewesen seien. Bei einem anonymen Anruf auf dem Anrufbeantworter der SBS seien sie als „Nazis“ betitelt worden, eine ähnlich lautende E-Mail sei auch schon bei ihnen eingegangen.

„Wir sind da in einer Sandwich-Situation“

„Wir sind da in einer Sandwich-Situation“, sagt Coordes. Mit der neuen Regelung schlössen sie auch Menschen aus, darüber seien sie nicht glücklich. Allerdings seien jene in einer absoluten Minderheit, während die Mehrheit Druck gemacht habe, die 2-G-Regel einzuführen. Die Entscheidung dazu habe bei der Verwaltung gelegen. Es sei schwierig zu vermitteln gewesen, dass die Kulturveranstaltungen im Amtshof zwar unter 2 G liefen, aber die besonders gefährdete Gruppe der Seniorinnen und Senioren sich weiterhin unter 3-G-Regeln träfen. „Letztendlich ermöglichen wir damit vielen Menschen und Gruppen, ins Haus zu kommen.“

Auch das beliebte Repair-Café konnte im Oktober wieder starten. Quelle: Sandra Köhler

Coordes erinnert sich gern an das gemeinsame Kochen und Essen für Seniorinnen und Senioren am vergangenen Donnerstag. „Dieses gemeinsame Essen in Gemeinschaft, das ist ganz wichtig für viele“, sagt sie. Insbesondere für die Gruppe der Älteren sei es wichtig, Kontakte und Anregungen in ihrem Alltag zu haben. „Gerade für Seniorinnen und Senioren ist das schon eine lange Zeit gewesen“, sagt Coordes mit Blick auf den Lockdown und die damit einhergehende Schließung der SBS.

„Da gehen wir auf Nummer sicher“

Insgesamt um die 70 Angebote könnten sie wieder anbieten. Einige Gruppen konnten laut Coordes noch nicht wieder starten. Die suchten noch einen Leiter oder eine Leiterin, wie zum Beispiel die Gruppe „Aktuelle Politik – geschichtlich hinterfragt“. Auch das gemeinsame Singen sei in diesem Jahr noch nicht wieder möglich. „Da gehen wir auf Nummer sicher“, sagt die SBS-Leiterin.

Ganz zu den Zeiten von vor dem Lockdown ist die SBS also noch nicht zurückgekehrt, und auch die Seniorinnen und Senioren seien noch vorsichtig, erzählt Coordes. Wo immer sie könnten, hielten einige noch Mindestabstand. Zudem werde weiterhin regelmäßig gelüftet, und selbstverständlich würden die Kontaktdaten erfasst. Wer ein ärztliches Attest dafür habe, sich nicht impfen zu können, könne aber auch weiterhin mit einem Test die SBS besuchen.

