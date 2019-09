Man muss kein Freund des Schützenwesens sein, um am vergangenen Sonntag begeistert an der Straße gestanden zu haben. Auf eine knappe Viertelstunde Zuglänge haben es Vereine und Gruppierungen gebracht, denen die Menschen zujubelten. Ganz egal, woher die durch die Straßen des Stadtkerns laufenden Vereine auch kommen mochten. Ganz egal, welchen Sport oder welches Hobby die Menschen am Straßenrand sonst so betreiben. Der große Ausmarsch zum zentralen Schützenfest in Langenhagen verbindet sie wie kaum eine andere Veranstaltung. Mehr noch: Auch die übrigen Festtage auf dem eigentlich wenig idyllischen Schützenplatz zwischen Hauptverkehrsader und Einkaufszentrum boten vieles. Wer es zünftig wollte, konnte dies haben bis spät in die Nacht. Wer Zuckerwatte und Autoscooter bevorzugt, musste dem in nichts nachstehen.

Gestemmt wird das Fest von Ehrenamtlichen, die jetzt aus gutem Grund behutsam, aber klar Hand angelegt haben an die eigentlich „unverrückbaren Traditionen“: Der Montag als Festtag fällt künftig weg. Und das ist gut so. Mit dem neuen Programm für Kinder am Donnerstag richten die Organisatoren ihre Kräfte in die richtige Richtung. Das Schützenfest dürfte aus der vermeintlichen Reduktion gestärkt hervorgehen.