Großburgwedel

Wegen der Pandemie musste der Schwimmverein Burgwedel (SV) einen anderen Weg wählen: Den 35. Burgwedeler Silvesterlauf trug der SV Ende 2020 als virtuelle Veranstaltung aus. Die Läufer starteten bei der traditionellen Veranstaltung einzeln. Sie erfassten ihre Zeiten selbst und luden im Internet auch ihre Strecke und Fotos hoch. Die Infektionszahlen ließen es nun zu, dass etliche der 149 angemeldeten Läufer persönlich an der Siegerehrung auf den Domfrontplatz teilnehmen konnten. Dort überreichte Schirmherr und Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller (CDU) zusammen mit Organisator Rainer Oehl die Urkunden.

Als teilnehmerstärkste Gruppe erhalten die Läufer des SV Burgwedel einen Präsentkorb. Quelle: Ingo Schüler

SV ist stärkste Teilnehmergruppe

Ein Präsentkorb für die teilnehmerstärkste Gruppe ging dieses Mal an den ausrichtenden Schwimmverein Burgwedel, der mit insgesamt 30 Läufern beteiligt war. Über die 5,3 Kilometer lange Distanz siegte bei den Schülerinnen Enie Trautmann. Bei der weiblichen Jugend lief Laura Conrad am schnellsten. Bei den Frauen kam Melanie Piatkowski auf den ersten Platz. Auf das Siegerpodest schaffte es in der Kategorie Schüler Jan Krohn und bei den Männern Sven Bünning.

Auf der 10,6 Kilometer langen Strecke gewann bei den Frauen Anette Marienberg und bei den Männern Luca Madeo. Beim zwei Kilometer langen Kinderlauf setzten sich Helena Janicki und Julian Bartsch durch.

Zehn Jahre lang hat Claudia Ringkamp den Schwimmverein Burgwedel geleitet. Ihr Nachfolger ist Holger Sbresny, dem sie symbolisch einen Schlüssel übergab. Quelle: Ingo Schüler

Wechsel an Vereinsspitze

Fortmüller nutzte die Siegerehrung unter freien Himmel, um der bisherigen Vorsitzenden des SV Burgwedel Claudia Ringkamp für ihren Einsatz in den vergangenen zehn Jahre zu danken und beglückwünschte Holger Sbresny zum Posten des neuen Vereinschefs. Auch der stellvertretende Vorsitzende Guido Conrad hob Ringkamps unermüdliches Engagement hervor und lobte besonders ihren Einsatz für die Pokalschwimmfeste. Ringkamp übergab symbolisch einen Schlüssel an Sbresny.

Von Katerina Jarolim-Vormeier