Burgwedel

Mit 100 Prozent der Stimmen haben die Jusos Burgwedel am Dienstag den Vorsitzenden Julian Kienast im Amt bestätigt. Coronabedingt musste der SPD-Nachwuchs seine Jahresversammlung online abhalten. Der 25-jährige Kienast hatte den Posten vor knapp einem Jahr von Julia Tote (25) übernommen, die auf eigenen Wunsch etwas kürzertreten wollte und seitdem als stellvertretende Vorsitzende fungiert. In dieser Funktion wurde sie ebenso wiedergewählt wie der 19-jährige Niko Strauch. Neu im Vorstand der Jungsozialisten ist Matthias Tote (32), ab jetzt ebenfalls stellvertretender Vorsitzender. Er ist mit Vorstandskollegin Julia Tote verheiratet.

Inhaltlich wollen sich die Jusos im kommenden Jahr vor allem für bezahlbaren Wohnraum einsetzen. „Bei dem Thema blockiert die CDU seit Jahren“, sagt Kienast. Für die kommende Kommunalwahl hat sich der Parteinachwuchs vorgenommen, Bürgermeister Axel Düker im Amt zu halten und möglichst viele Jusos in den Stadtrat sowie in die Ortsräte zu bringen.

Anzeige

Persönlich hat Kienast noch weitaus höhere Ziele für 2021: Er will in den Bundestag einziehen. Die Jusos der Region Hannover haben ihn als Kandidaten für den Wahlkreis 43 ( Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt, Wunstorf und Wedemark) vorgeschlagen. Die Kandidatensuche verzögert sich durch die Corona-Pandemie, im März sollen die SPD-Delegierten den Bewerber oder die Bewerberin für die Bundestagwahl bestimmen. Kienast betont aber, dass er auch als Bundestagsabgeordneter Juso-Vorsitzender in Burgwedel bleiben würde.

Von Yannick von Eisenhart Rothe