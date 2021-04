Wechsel in der Burgwedeler SPD-Ratsfraktion: Hans-Joachim Rödiger hat bereits im Februar schriftlich sein Mandat niedergelegt. Nach einer Corona-Erkrankung wollte der 72-Jährige kürzer treten. „Mir machen die Nachwirkungen der Infektion immer noch zu schaffen“, sagte Rödiger. Und weiter: „Es ist gut, wenn jetzt Jüngere folgen.“

Sein Mandat übernimmt Florian Wenker. Der ist im Rat kein Neuling. Bereits von 2011 bis 2016 war er Mitglied des Gremiums. Seine Schwerpunkte sieht Wenker in den Bereichen Schule und Familien. Formal muss der Rat in seiner nächsten Sitzung am 6. Mai noch den Sitzverlust von Rödiger feststellen. Wenker hat seine Wahl in den Rat bereits angenommen.

Thomas Oberdorfer