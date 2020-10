Großburgwedel

Fast sechs Monate lang hatte Jennifer Duran die alte Kneipe hinter dem Amtsgericht an der Straße Auf dem Amtshof vor fünf Jahren renoviert. Mit viel Liebe zum Detail ist daraus Stück für Stück ihr Lebenstraum Wirklichkeit geworden: das Restaurant Friedas. Seitdem begrüßt die Langenhagenerin dort fast täglich ihre Stammkunden und zahlreiche weitere Gäste. Doch zum Ende des Jahres ist Schluss. Aus familiären Gründen schließt Duran die Türen.

Mit dem Friedas hat sie sich einen Traum erfüllt

Für die 37-Jährige ist das Friedas nicht der erste eigene Laden gewesen. Bereits mit 19 Jahren hatte sie sich zum ersten Mal selbstständig gemacht, kurzerhand den Alten Speicher in Isernhagen K.B. von ihrem damaligen Chef übernommen, als dieser aufhören wollte. Und das, obwohl Duran eigentlich gelernte Reiseverkehrskauffrau ist. Erfolgreich war sie dennoch. Gut fünf Jahre lang führte sie das Restaurant – bis die Vermieterin wegen Eigenbedarf kündigte. 2010 übernahm sie dann das Café Neue Zeit in Isernhagen N.B. „Das war aber nicht so meine Herzensangelegenheit“, gesteht Duran.

Noch steht Jennifer Duran in ihrem Friedas. Quelle: Lisa Höfel

Schnell stand fest: Es muss sich etwas ändern. Und mit der alten Kneipe, Am Amtshof 3, fand sie dann 2015 das passende Lokal. „Hier hatte ich ein gutes Gefühl“, sagt die 37-Jährige. Mit Unterstützung ihrer Vermieter, der Familie Bannasch, hat die Geschäftsfrau viel Geld, Zeit und Herzblut in den Laden investiert. Entstanden ist ein Lokal, das vor allem durch die alten Wölbungen und die vielen lilafarbenen Akzente mit seinem ganz eigenen Charme besticht. „Hier ist mein Traumladen entstanden“, sagt die Langenhagenerin. „Ich konnte mich selbst verwirklichen.“ Und die Investitionen haben sich gelohnt. „Es ist eingeschlagen wie eine Bombe.“

Familie steht an oberster Stelle

Für die Geschäftsfrau hat sich nun aber einiges geändert. Vor drei Jahren hat sie ihren Mann Haci kennengelernt, im September 2019 kam Tochter Ela auf die Welt. Eigentlich hatte sich Duran vorgenommen, das Friedas weiterzuführen und dennoch genug Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen. „Ich bin Geschäftsfrau durch und durch“, betont die 37-Jährige. Bereits sechs Wochen nach der Geburt war sie daher wieder in ihrem Restaurant im Einsatz. „Es hat mich auch nicht gestört, so früh wieder herzukommen. Aber es war auch sehr viel.“

Genießen die Familienzeit: Jennifer Duran mit ihrem Mann Haci und ihrer Tochter Ela (1). Quelle: privat

Mehr Zeit für ihre Familie bekam die Langenhagenerin dann durch die ungewollte Schließung des Friedas aufgrund des Lockdowns in der Corona-Pandemie im Frühjahr. „Die ersten Tage hatte ich wirklich Panik und Angst um meine Existenz, aber dann lag der Fokus ganz auf meiner Tochter. Ich habe einfach den Alltag und die Zeit als Familie genossen.“ Denn gerade die Zeit mit Ela ist es, die der Geschäftsfrau durch die Arbeitszeiten oft fehlt. „Jetzt möchte ich keinen Tag mehr mit meiner Tochter missen.“ Schweren Herzens hat sie sich daher dazu entschieden, das Friedas zu schließen, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu haben. „Ich werde beiden so einfach nicht gerecht“, erläutert Duran ihre Entscheidung.

Tränen zum Abschied

Zum Abschluss stellt Duran den Dezember unter ein besonderes Motto: Happy End. „Wir würden uns freuen, wenn noch viele kommen, um uns zu verabschieden“, sagt die Inhaberin. Die letzten Wochen wolle sie noch einmal so richtig genießen. „Die Schlüsselübergabe wird dann aber bestimmt emotional.“ Denn bereits beim Verfassen des Abschiedstextes für ihre Facebook-Seite seien ihr die Tränen gelaufen. Für die Burgwedeler hat sie aber auch eine gute Nachricht: „Die Schließung ist traurig, aber auch die Chance für etwas Neues.“ Denn es gebe bereits einen Pächter für das Restaurant, der aber noch anonym bleiben wolle. Einiges werden die Gäste der neuen Gastronomie dabei wiedererkennen, verspricht Duran. Denn viele Einrichtungsgegenstände bleiben in dem Lokal.

Von Lisa Höfel