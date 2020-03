Einen TÜV fürs Düngen? Was erst einmal komisch klingt, bietet der Ingenieursdienst INGUS regelmäßig Landwirten aus dem Wasserschutzgebiet Fuhrberger Feld an. Sieben Bauern haben am Montag in Burgwedel-Kleinburgwedel beim Düngerstreuercheck mitgemacht – und festgestellt: Man lernt nie aus.