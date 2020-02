Blitzer: An diesen Tagen wird in Burgwedel geblitzt

Burgwedel

Im Februar sind die Messfahrzeuge der Region Hannover wieder in und um Hannover unterwegs und blitzen Verkehrsteilnehmer in den Städten und Gemeinden, die zu schnell unterwegs sind. In Burgwedel werden die Blitzer an folgenden Tagen aufgestellt:

Montag, 10. Februar

Mittwoch, 19. Februar

Freitag, 28. Februar

Wo genau die Blitzer an den Tagen im Stadtgebiet stehen, teilt die Region im Vorfeld nicht mit.

Autofahrer müssen darüber hinaus mit weiteren Radarkontrollen – auch durch die Polizei – rechnen.

Welche Strafen drohen bei zu hoher Geschwindigkeit?

Der Bußgeldkatalog legt die Strafen für die Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Die Höhe des Bußgelds setzt sich aus dem überschrittenen km/h-Wert und dem Ort der Überschreitung, also, ob der Autofahrer außerorts oder innerorts unterwegs war, zusammen. Autofahrer von normalen Pkw können mit niedrigeren Strafen rechnen, als Fahrer von Lkw und Pkw mit Anhängern. Wer zu viel aufs Gaspedal gedrückt hat muss zudem mit Punkten bei der Verkehrssünderkartei in Flensburg und Fahrverboten rechnen.

Autofahrer, die außerorts bis zu 10 km/h zu schnell sind erwartet 10 Euro Strafe, 11 bis 15 km/h zu schnell werden mit 20 Euro bestraft. Wer zwischen 21 und 25 km/h zu schnell fährt muss 70 Euro zahlen und bekommt einen Punkt in Flensburg. Einen Punkt und 80 Euro Bußgeld erwartet Autofahrer, wenn sie außerorts zwischen 26 und 30 km/h zu schnell fahren. Ein einmonatiges Fahrverbot kommt hinzu, wenn der Pkw-Fahrer innerhalb eines Jahres bereits zum zweiten Mal mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr unterwegs ist. Sind Pkws außerorts 70km/h oder mehr unterwegs als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit drohen 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Von wem kommt der Bußgeldbescheid?

Autofahrer, die von einem Blitzer abgelichtet wurden, erhalten ihren Bußgeldbescheid mit dem Foto per Post. Die Region Hannover verschickt für alle 20 Städte und Gemeinden diese Bescheide per Post. Zuvor werden die Bilder dort ausgewertet.

In welchen Städten und Gemeinden blitzt die Region?

Die Region Hannover blitzt mobil nur in den Kommunen, wo sie die Verkehrsüberwachung übernommen hat. Dies ist nicht überall der Fall. In den Städten und Gemeinden, die selbst Verkehrsbehörde sind, haben diese selbst Messgeräte im Einsatz und stellen Radarkontrollen auf. In Burgwedel hat die Region das mobile Blitzen übernommen, die Stadt selbst blitzt nicht.

Wie viele stationäre Blitzer gibt es in Burgwedel ?

Im Stadtgebiet Burgwedel sind drei stationäre Blitzer installiert. Zwei stehen in Fuhrberg, einer wurde an der Würmsee-Kreuzung installiert. Einer steht an der Celler Straße/Ecke Fuhrhorstweg und überwacht die Geschwindigkeitseinhaltung an der Ortsdurchfahrt. Ein weiteres Gerät steht an der Mellendorfer Straße in Höhe der Straße An der alten Schmiede.

Von Julia Gödde-Polley