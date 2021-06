Großburgwedel

„Auf einmal ging alles sehr schnell – ich hätte unseren Schülerinnen und Schülern gern noch etwas mehr Zeit gegeben“, gesteht Schulleiter Marco Schinze-Gerber von der IGS Burgwedel. Nach fünf Monaten Homeschooling hatten Kinder und Jugendliche drei Wochen Zeit, sich wieder an den Unterricht im Klassenzimmer zu gewöhnen. Seit diesem Montag sind wieder alle zusammen in der Schule.

Die Umstellung zurück zum Präsenzunterricht sei für viele eine Herausforderung, weiß Schinze-Gerber. In den vergangenen Monaten hätten die Schüler ihren eigenen Rhythmus daheim entwickelt. Jetzt müssten sie wieder pünktlich um 8 Uhr in den Klassenräumen sitzen. Damit alle ausreichend Zeit für die Eingewöhnung haben, hat der Schulleiter eine Klassenarbeitssperre verhängt. Die soll den Leistungsdruck während der ersten Wochen minimieren.

Regelmäßige Testpflicht gilt auch in Szenario A

Bei dem sogenannten Szenario A dürfen Schülerinnen und Schüler der einzelnen Jahrgänge wieder zusammen sein. In der IGS dürfen je nach Jahrgangsstärke wieder 60 bis 120 Schülerinnen und Schüler die Pausen miteinander verbringen. Um die Inzidenz niedrig zu halten, müssen sich Lehrkräfte und Schüler zweimal pro Woche testen lassen. Sowohl an der IGS als auch am Gymnasium in Großburgwedel sind die Testtage montags und mittwochs.

„Es gibt einen Dokumentationszettel, den jeder unterschrieben mit dem Testergebnis mitbringen muss. Wer den nicht hat, wird nach Hause geschickt“, erläutert Schinze-Gerber. Zusammen mit dem Gymnasium stimme die IGS sich regelmäßig über Maßnahmen und Lösungen ab. Für Genesene und vollständig Geimpfte gelte die Testpflicht nicht.

Ein Großteil beider Kollegien habe bereits die erste Corona-Impfung erhalten, die zweite soll Mitte Juni folgen, sagt der IGS-Leiter. Die Schülerinnen und Schüler hätten sich am ersten Schultag wirklich gefreut, all ihre Klassenkameradinnen und -kameraden wiederzusehen: „Ich habe heute Morgen viele fröhliche Gesichter gesehen“, sagte Schinze-Gerber am Montag.

Von Leona Passgang