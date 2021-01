Großburgwedel

Die Polizei sucht den Besitzer eines Fundfahrrads. Das Klapp-Faltrad in Grau mit hellgrünen Schriftzügen steht seit vergangenem Montag bei der Polizei in Großburgwedel. Es wurde an der Straße Ackerrain in Großburgwedel auf dem Fußweg hinter den Häusern gefunden. Es handelt sich um das Modell Bikes with passion der Marke BBF.

Die Polizei sucht den Besitzer dieses Fahrrads, das in Großburgwedel gefunden wurde. Quelle: Polizei Burgwedel

Besitzer des Faltrads kann es bei der Polizei abholen

Da der Polizei keine Diebstahlanzeige zu so einem Fahrrad vorliegt und sich bisher niemand gemeldet hat, sucht das Kommissariat jetzt mit dem Foto nach dem rechtmäßigen Besitzer. Dieser kann sich bei der Polizei unter Telefon (05139) 9910 melden. Um das Rad zurückzuerhalten, muss der Besitzer einen Eigentumsnachweis vorlegen – etwa eine Rechnung oder ein Foto vom Fahrrad in seinem Besitz. Der Polizei liegt die Rahmennummer des Fahrrads vor, allerdings habe die Überprüfung im System keinen Treffer ergeben, teilt das Kommissariat mit.

Von Carina Bahl