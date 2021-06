Altwarmbüchen/Großburgwedel

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung von zwei Unfallfluchten am Wochenende. Auf dem Parkplatz des A2-Centers in Altwarmbüchen rammte ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Wagen den Heckstoßfänger eines schwarzen Ford Galaxy. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Der Unfall soll sich am Sonnabend zwischen 20.30 und 21.15 Uhr ereignet haben.

Nicht auf einem Großparkplatz, sondern direkt vor einem Wohnhaus am Ackerrain in Großburgwedel ereignete sich ein Unfall zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonnabend, 20.30 Uhr. Dort wurde das Heck eines schwarzen Opel von einem Unbekannten beschädigt. Auch dieser Fahrer flüchtete.

Die Schadenshöhe steht in beiden Fällen noch nicht fest. Hinweise auf die Unfallverursacher nimmt die Polizei unter Telefon (0 51 39) 99 10 entgegen.

Von Carina Bahl