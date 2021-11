Großburgwedel

Die Täterbeschreibung ist noch sehr vage. Umso mehr hofft die Polizei jetzt auf Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben. Am späten Sonnabendnachmittag haben mutmaßlich zwei Männer eine 82-Jährige im Aldi in Großburgwedel bestohlen. Zwischen 16.50 und 17 Uhr war die Rentnerin im Discounter einkaufen, in dieser Zeit verschwand ihre Geldbörse aus der Tasche.

Bisher ist nur bekannt, dass die Männer dunkel gekleidet waren. Bevor die Frau den Diebstahl bemerkte und die Polizei alarmieren konnte, waren die Täter bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Wer etwas gesehen hat, sollte sich im Kommissariat unter Telefon (0 51 39) 99 10 melden.

Von Carina Bahl