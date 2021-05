Der Müllabfuhrtermin verschiebt sich eine Woche lang um einen Tag nach hinten: Statt am Pfingstmontag holen die Müllwerker von Aha und Remondis den Abfall in der Region Hannover erst am Dienstag, 25. Mai, ab – bis Sonnabend, 29. Mai, soll der Feiertag dann aufgearbeitet sein.