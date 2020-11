Der Pastor-Badenhop-Weg in Großburgwedel soll nach Bekanntwerden eines Missbrauchsfalls einen neuen Namen erhalten. Derzeit beraten die Mitglieder des Ortrats über Vorschläge für die Umbenennung.

Am Straßenschild Pastor-Badenhop-Weg in Großburgwedel fehlt bereits das Hinweisschild auf die ehemaligen Pestalozzi-Vorsteher Johannes und Hans-Georg Badenhop. Die Stadt möchte die Straße nach dem Bekanntwerden eines Missbrauchsfalls in den Siebzigerjahren umbenennen. Quelle: Mark Bode