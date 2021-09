Großburgwedel

Ortrud Wendt wird Burgwedels erste Bürgermeisterin. Nun muss sie beweisen, dass ihre Wahl nicht der einzige Schritt in Richtung Zukunft ist. Ja, sie hat das Rathaus für die CDU zurückerobert – doch ein Zurück in die Zeit vor 2014, als die Christdemokraten in Burgwedel munter durchregierten, darf es nicht geben. Dafür war das Ergebnis zu knapp.

Wendt muss nun diejenigen abholen, die sich in der dramatischen Stichwahl für Axel Düker von der SPD entschieden haben. Das starke Abschneiden Dükers kann man auf den Bonus des Amtsinhabers schieben. Man kann es aber auch damit begründen, dass Düker nicht nur für die SPD antrat, sondern auch grüne Themen in den Fokus rückte.

Wendt weiß zu überzeugen, kann sie auch zuhören?

Dass es auch mit der CDU Veränderungen bedarf, haben die Burgwedelerinnen und Burgwedeler bereits mit der Wahl des Rates gezeigt, indem sie die kleinen Parteien wie Grüne und FDP stärkten. Wendt wird mit der Unterstützung der FDP trotzdem die Mehrheit im Rat haben. Um alle wichtigen Zukunftsthemen abdecken zu können, sollte sie aber auf mehr setzen. Das Handwerkszeug dazu hat sie: Als kluge und gewandte Kommunikationsberaterin weiß sie zu überzeugen, indem sie andere bestärkt und meist stichhaltig argumentiert. Das kann ihr auch dabei helfen, jetzt schnell die Verwaltungsarbeit zu lernen.

Zugleich wird sich zeigen, ob sie auch gut zuhören kann. Knapper Wohnraum und die Klimakrise sind Probleme, die auf das gutbürgerliche Burgwedel zukommen und es sind Kernthemen von Sozialdemokraten und Grünen. Wendt wäre schlecht beraten, würde sie nicht auch auf die Expertise dieser Parteien setzen.

Ein erster Schritt in Richtung Zukunft

Den ersten Schritt in Richtung Zukunft ist sie schon gegangen: Wendt wird Burgwedels erste Bürgermeisterin und die sind in der Region immer noch eine Seltenheit. Das könnte sie auch den Stimmen der Frauen in Burgwedel verdanken. Wendt wird viele von ihnen angesprochen haben, indem sie offen thematisierte, dass es für Frauen auch im Jahr 2021 immer noch eine Herausforderung ist, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen.

Die perfekte Lösung hat sie für das Problem nicht – und es ist erfrischend, dass sie das zugibt, aber vor allem ist es ein gutes Zeichen in Richtung konstruktive Zusammenarbeit aller politischen Kräfte. Jetzt ist es an Ortrud Wendt, zu zeigen, dass Burgwedel mit einer CDU-Bürgermeisterin keinen Schritt zurück geht, sondern mehr Zukunft wagt.

Von Alina Stillahn