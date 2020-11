Fuhrberg

Ein wenig bedrückt klingt Heinrich Neddermeyer. „Hier hätten die Verkaufsbuden gestanden“, sagt der Fuhrberger Ortsbürgermeister und deutet auf ein Areal auf dem Platz vor dem Gemeindehaus. Dort liegen nun herabgefallene Blätter herum. Es ist still. Lediglich ein paar Motorengeräusche von vorbeifahrenden Autos sind zu vernehmen. „Normal wäre hier um diese Zeit schon ein großes Treiben“, sagt Neddermeyer beim Rundgang durch den Ort am Wochenende. Doch aufgrund der Corona-Pandemie ist vieles nicht mehr normal. Der Fuhrberger Weihnachtsmarkt, der für die Stadt Burgwedel immer den Start in die Adventszeit markierte, muss in diesem Jahr ausfallen.

„Es ist alles etwas trostlos“, sagt der langjährige Ortsbürgermeister. „Man kann planen, was man will. Und am Ende kann man es doch nicht machen.“ Er verweist auf den Volkstrauertag, an dem nur im ganz kleinen Rahmen der Toten gedacht werden konnte. Er zeigt im Vorbeigehen auf den Kranz, den er mit anderen Ortsratsmitgliedern am Ehrenmal Mitte November aufgestellt hatte. Neddermeyer betont, dass er gern offen für weitere Ideen von Bürgern ist, um die Adventszeit fröhlicher zu gestalten. „Wir Fuhrberger sind zu allen Schandtaten bereit. Die Telefonkette setze ich im Bedarfsfall schnell in Gang.“ Er schiebt schnell nach, dass natürlich alles im erlaubten Rahmen bleiben müsse.

Spielt Neddermeyer Heiligabend auf dem Dorfplatz Musik?

Er hat sich bereits überlegt, in kleiner Gruppe mit anderen Mitgliedern des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr am vierten Advent oder Heiligabend auf dem Dorfplatz ein paar Lieder zu spielen. Doch ob das am Ende tatsächlich möglich sein wird, weiß Neddermeyer selbst noch nicht.

Pastor Rainer Henne, der sich nach seiner Fußoperation noch bis kurz vor Weihnachten schonen muss, möchte Heiligabend gern einen Freiluftgottesdienst anbieten. Der Sportverein hatte bereits angekündigt, sein Gelände zur Verfügung zu stellen. „Allerdings sagt die Corona-Verordnung, dass Gottesdienste nur in Kirchen oder auf kirchlichem Gelände stattfinden dürfen“, erklärt Henne. Die Landeskirche sei aber in Gesprächen mit der Region und strebe eine Sonderregelung an.

Hennes Geburtstag fällt auf Tag des Weihnachtsmarktes

Für Henne wäre der Weihnachtsmarkt sein letzter als Pastor der Ludwig-Harms-Kirchengemeinde gewesen. Er geht im nächsten Jahr in den Ruhestand. Doch traurig ist er wegen des Ausfalls nicht. Denn an diesem Sonnabend feiert er seinen 65. Geburtstag – und das lieber im kleinen Kreis als groß auf dem Weihnachtsmarkt mit unzähligen Gratulanten.

Der Bauhof hat einen kleinen Weihnachtsbaum samt Lichterkette auf dem Dorfplatz aufgestellt. Quelle: Mark Bode

Etwas Enttäuschung über den Ausfall des Weihnachtsmarkts herrscht bei Marc Otte. Der Ortsbrandmeister und die weiteren Mitglieder der Ortsfeuerwehr hatten bei der Gestaltung immer tatkräftig mitgeholfen und unter anderem Lichterketten aufgehängt. Die Jugendfeuerwehr war mit einem Stand vertreten und verkaufte Waffeln und Kekse. „Ich bin dort immer gern hingegangen“, sagt Otte. Immerhin steht am Feuerwehrhaus eine große Tanne, an der eine Lichterkette hängt. Dafür sei eine Gruppe älterer Feuerwehrleute zuständig. „Die lassen es sich nicht nehmen, in jedem Jahr wieder einen Baum aufzustellen.“

Bürger dekorieren ihre Häuser weihnachtlich

Neddermeyer ist froh über den aufgestellten Baum und darüber, dass es im Ort zumindest an einigen Stellen weihnachtlich wirkt. Der Spaziergang Richtung Frischmarkt führt vorbei an Häusern, an denen vereinzelt Lichterketten zu sehen sind. Weihnachtssterne hängen in manchen Fenstern. Im Frischmarkt begrüßt Filialleiter Frank Hoffmann den Ortsbürgermeister freundlich. Im Eingangsbereich steht ein geschmückter Weihnachtsbaum. Auch der benachbarte Dönerladen, in dem Neddermeyer kurz dem Betreiber Hallo sagt, ist dekoriert. „Es ist insgesamt aber alles etwas überschaubar“, gesteht der Kommunalpolitiker.

Zur Galerie Der Weihnachtsmarkt in Fuhrberg musste coronabedingt abgesagt werden. Drei Fuhrberger erklären, was sie stattdessen an dem Tag machen und was sie von der Absage halten.

Doch auf dem Rückweg hat Neddermeyer noch etwas Positives zu berichten. Er zeigt auf eine Art vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für den Ort: Nach Vodafone hat mit der Telekom ein weiterer Mobilfunkanbieter einen Mast im Ort installiert, um den Handyempfang zu verbessern. Dieser befindet sich am alten Postgebäude an der Mellendorfer Straße, das im Besitz der Telekom ist. Doch noch ist der Mast nicht in Betrieb. Einen konkreten Starttermin hat die Telekom bislang noch nicht mitgeteilt.

Von Mark Bode