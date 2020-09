Kleinburgwedel

Wer hat beobachtet, wie Unbekannte in der Nacht zu Dienstag einen Motorroller in Kleinburgwedel gestohlen haben? Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, an der Gartenstraße in Kleinburgwedel. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine türkisfarbene Vespa Cosa 200, die auf einem Wohngrundstück gestanden hatte. Zeugen erreichen das zuständige Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910.

Von Carina Bahl