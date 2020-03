Burgwedel

Matthias Brodowy einmal live im eigenen Wohnzimmer erleben? Das geht am Montag, 23. März, ab 17.30 Uhr, und zwar per Stream via Youtube. Dann tritt der bekannte Kabarettist zugunsten des hannoverschen Hospiz’ Luise auf.

Brodowy-Übertragung kommt aus Wohnzimmer in Burgwedel

Die Übertragung kommt aus Burgwedel. Genauer gesagt, aus dem Wohnzimmer von Nicole Friederichsen, die früher beim Ambulanten Hospizdienst in Großburgwedel gearbeitet hat und den Kabarettisten schon vor neun Jahren das erste Mal engagiert hatte. Mittlerweile ist Friederichsen im Hospiz Luise als Krankenschwester beschäftigt. „Für die Seele und zugunsten des Hopiz Luise“, kündigt diese die Veranstaltung in einer Burgwedeler Facebook-Gruppe an und bittet darum, das weiterzutragen.

„Das Leben geht weiter“

„Diese Tage sind aus gutem Grund sehr monothematisch. Aber parallel zu allem geht das Leben weiter. Auch das Leben der Menschen, die schwerstkrank sind. Menschen in einem Hospiz warten nicht auf den Tod, sondern sie sollen ihre Tage möglichst erfüllt und mit menschlicher Zuneigung leben“, heißt es von Brodowy, der sich bereits seit Langem für den Hospiz-Gedanken engagiert und beispielsweise Schirmherr bei den Maltesern ist. „Mit meinem kleinen livegestreamten Wohnzimmer-Konzert möchte ich die Arbeit des Hospiz Luise unterstützen“, sagt der Kabarettist. „Ich hoffe trotz der aktuellen Krisensituation auf Spenden für die wirklich wunderbare und so menschenwürdige Arbeit von Nici Friederichsen und ihren Kolleginnen und Kollegen in der Hospizarbeit.“

Spenden kann man per PayPal

Das Hospiz Luise ist ein Haus, in dem schwerkranke Menschen am Ende ihres Lebens mit Würde und in liebevoller Begleitung leben dürfen. Wer das mit einer kleinen oder großen Spende unterstützen möchte, kann dies per PayPal an spenden@hospiz-luise.de tun. Und wie vertragen sich ein solches Konzert und das Social Distancing, um die Übertragung des Coronavirus zu verlangsamen? Dazu sagt Brodowy: „Hier auch der Sicherheitshinweis, weil ich zurzeit übersensibel darauf achte: Wir halten bei der Produktion sämtliche geforderten Hygienestandards ein. kein Händedruck, Mindestabstand, und bevor ich auch nur eine Taste am Klavier drücke, werde ich meine Hände vorher so lange waschen, bis ich zweimal den Refrain von ,Nordlicht’ durchgesungen habe.“

Von Sandra Köhler