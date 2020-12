Burgwedel

Turmfalken, Rehe, Insekten, Kühe und immer wieder wunderschöne Landschaftsaufnahmen aus dem Stadtgebiet Burgwedel erreichen dieser Tage unsere Redaktion. Viele Leser beweisen sich als Hobbyfotograf und zeigen, dass ihnen beeindruckende Aufnahmen gelingen, die die schönen Seiten des aktuell doch eher tristen Herbstes in Szene setzen. Dieses Leserfoto hat Christian Moos uns geschickt. Es ist an der Landesstraße zwischen dem Würmsee in Kleinburgwedel und dem Bahnhof Großburgwedel entstanden. Dass der Himmel nicht immer blau und wolkenfrei sein muss, um zu gefallen, zeigt die Aufnahme auf jeden Fall mehr als gut.

Sie haben auch Fotos aus Burgwedel und Umgebung, die wir unseren Lesern zeigen sollen? Dann schicken Sie sie gern per E-Mail in ausreichender Auflösung an burgwedel@haz.de.

Von Carina Bahl