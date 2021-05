Burgwedel

Die Onlineveranstaltung der SPD zum Thema „Ideen für eine lebenswerte Innenstadt gesucht“ geht in die zweite Runde. Wer Interesse hat, kann sich am Donnerstag, 20. Mai, ab 19 Uhr in die Online-Diskussion einschalten.

Zugangs-Link per E-Mail anfordern

In der ersten Runde wurde über „umweltfreundliche Mobilität, Verkehrssicherheit, gute Erreichbarkeit, innovative Parkräume, Verbesserung der Aufenthaltsqualität und zukünftige Orte der Begegnung und des Austausches gesprochen“, fasst Burgwedels SPD-Chef Andreas Strauch die Diskussion der Veranstaltung vom 22. April zusammen. Außerdem informierte Bürgermeister Axel Düker über den aktuellen Stand des Stadtentwicklungskonzeptes.

Wer an der Diskussion teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an Anke Bsteh wenden. Die Adresse: anke.bsteh@spd-burgwedel.de. Die Teilnahme ist über den Videokonferenzanbieter Zoom möglich. Der Link dafür wird den Teilnehmern zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn per E-Mail zugesandt.

Von Thomas Oberdorfer