Beratungsstelle für Frauen mit Gewalterfahrung erweitert ihr Angebot

Wedemark/Langenhagen/Isernhagen/Burgwedel

Das Beratungsangebot für von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen wird in Langenhagen, Isernhagen, Burgwedel und der Wedemark massiv ausgebaut. Möglich machen das die vier Kommunen, die die Förderung der Beratungsstelle Ophelia ab diesem Jahr aufgestockt haben – befristet zunächst auf drei Jahre. Auch die Region Hannover ist mit an Bord.

Dieses Mehr an Geld gleicht nach all den Jahren der Finanznot fast einem Wunder. Denn jahrelang musste Ophelia als Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung angesichts der knappen Finanzen und der parallel erheblich gestiegenen Fallzahlen mit ihrem beengten Platz in der Ostpassage in Langenhagen zurechtkommen. „Vorher hatten wir kein Geld, um das Angebot zu erweitern“, berichtet Annette Jendritzki, seit April 2019 in der Geschäftsführung von Ophelia. Zum Ende eines jeden Jahres sei es immer knapp geworden, allein die Gehälter zu bezahlen, berichtet sie von dem bisherigen Dilemma.

Finanzspritze gleicht einem Wunder

Nun macht die Istanbul-Konvention den Weg frei für ein größeres Beratungsangebot. Dieser völkerrechtliche Vertrag, den der Europarat 2011 auf den Weg gebracht hat, trat 2018 in Deutschland in Kraft. Auch die Region Hannover hat seither die Frauenberatungsstellen mehr in den Fokus genommen. Pro 40.000 Einwohner ist künftig eine Beratungskraft vorgesehen, momentan werde dieser Schlüssel jedoch fast nirgends erreicht. Die Hälfte der Personalkosten, so der vorliegende Vorschlag, will die Region übernehmen, die andere Hälfte sollen die Kommunen tragen.

Und sowohl die Städte Langenhagen und Burgwedel als auch die Gemeinden Isernhagen und Wedemark sind dieser Vereinbarung nachgekommen. Alle vier stockten den finanziellen Zuschuss um knapp 53.000 Euro auf. Mehr noch: Die Gemeinden Wedemark und Isernhagen stellen für Beratungsangebote vor Ort kostenlos Räume zur Verfügung.

Förderung steigt von 82.000 auf 208.000 Euro

Oder anders ausgedrückt: Die Förderung steigt von einst knapp 82.000 auf nunmehr circa 208.000 Euro im Jahr 2020. Die Wedemark verdreifacht ihre Zahlung von 8000 auf 24.000 Euro, Isernhagen wird künftig statt 5000 rund 19.500 Euro überweisen, Burgwedel verdoppelt seinen Anteil von 8000 auf 16.600 Euro. Langenhagen steigert die Zuwendung von 30.000 auf dann 43.800 Euro pro Jahr. Auch die Region überweist statt 30.600 künftig 104.000 Euro.

„Ziel ist, eine angemessene Versorgung der Frauenberatungsstellen sicherzustellen“, sagt Wedemarks Gleichstellungsbeauftragte Silke Steffen-Beck. Bürgermeister Helge Zychlinski lobte in diesem Zusammenhang die breite politische Zustimmung dafür. Die Notwendigkeit sei sofort gesehen worden, „denn es kostet Mut, wenn sich der politische Raum einem Tabuthema zuwendet“.

Politik sieht parteiübergreifend Notwendigkeit

Dass es sich bei jeder Form von häuslicher und sexualisierter Gewalt, bei Stalking und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz in der Tat um ein schambesetztes Thema handelt, konnten sowohl Jendritzki als auch ihre Kollegin Anja Ananieva aus ihrer täglichen Arbeit bestätigen. Besorgniserregend sei auch der Anstieg der digitalisierten Gewalt. Gemeint ist dabei etwa das unerlaubte Hochladen von anzüglichen Fotos im Internet. Doch ihre Aufgabe sei es, dieses Thema in Form von niedrigschwelligen Angeboten und vor allem mit Fingerspitzengefühl aus der Tabuzone zu holen, betonen die beiden Frauen.

Ab Februar wird es dazu an jedem zweiten und vierten Montag im Monat von 9 bis 11 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6, in Mellendorf eine Beratung für Frauen und Mädchen in der Wedemark geben. Das erste Mal am 10. Februar. Gleiches gilt für die Gemeinde Isernhagen, dort aber immer am ersten und dritten Montag. „Die Zentrale aber wird auf jeden Fall in Langenhagen bleiben“, betont Jendritzki. Doch sie kündigt noch für dieses Jahr ein Umzug in größere Räume in der Stadt an.

Beratung für Frauen ab Februar auch direkt vor Ort

Bislang mussten Frauen in die Beratungsstelle nach Langenhagen kommen, oder das Team von Ophelia nahm nach einem Polizeieinsatz bei häuslicher Gewalt Kontakt zu den Betroffenen auf. „Die Beratung ist streng vertraulich“, sagen Jendritzki und Ananieva. Für viele sei aber der Weg einfach zu weit gewesen. Dank der neuen Möglichkeiten komme nun das Beratungsteam in die Wedemark und nach Isernhagen. Vor Ort wird sich künftig Ananieva der Fälle annehmen.

Doch damit soll es nicht getan sein. Zusätzlich sind in der Wedemark kostenlose Präventionsangebote in Schulen sowie in kommunalen Jugendeinrichtungen geplant. Zudem werden die Verwaltungsmitarbeiter im Umgang mit häuslicher Gewalt geschult und für das Thema sensibilisiert, kündigt Steffen-Beck an.

Gewalt geht durch alle Schichten

Wie wichtig das Thema ist, verdeutlichen die sukzessive seit Jahren steigenden Fall- und Beratungszahlen bei Ophelia. Allein als Beratungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt (BISS) hatte das Team 313 Betroffene im Jahr 2018 beraten. Hinzu kamen Beratungsgespräche mit 280 Frauen und Mädchen. Doch die Dunkelziffer bei Fällen häuslicher Gewalt liege bei geschätzten 80 Prozent – der weit überwiegende Teil gelange aus Scham also gar nicht zur Anzeige, weiß Jendritzki. Und: „Gewalt geht durch alle Schichten.“

Hilfe wird vielfältig geboten Für kostenlose Erstgespräche – die Beratungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt ist grundsätzlich kostenfrei – ist der Verein Ophelia an der Ostpassage 9 in Langenhagen für Frauen und Mädchen ab circa 13 Jahren zu erreichen. Von dort aus werden auch die vertraulichen Gespräche in der Wedemark und in Isernhagen organisiert. Kontakt kann auch auf www.ophelia-langenhagen.de, unter Telefon (0511) 7240505 und per E-Mail an info@ophelia-langenhagen.de aufgenommen werden. Mädchen unter 13 Jahren erfahren bei der Fachberatungsstelle Violetta im Internet auf www.violetta-hannover.de Hilfe. Für Jungen und jugendliche Männer steht die Fachstelle mannigfaltig auf www.mannigfaltig.de parat. Männer können das Männerbüro auf www.maennerbuero-hannover.de kontaktieren. Zudem gibt es die kostenlose Nummer gegen Kummer (0800) 1110333.

Lesen Sie auch

Von Sven Warnecke