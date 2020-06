Großburgwedel erhält eine Sanierung seiner Innenstadt

Großburgwedel

Es hat geklappt: Großburgwedel ist in das niedersächsische Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren aufgenommen. Ein entsprechender Bescheid ging dieser Tage aus Hannover im Burgwedeler Rathaus ein. Mit zunächst einer Million Euro kann die Verwaltung für die nächsten fünf Jahren rechnen. Ziel des Programms ist es, die Innenstadt von Großburgwedel zu beleben. Das Gebiet umfasst in erster Linie die Von-Alten- und Teile der Hannoverschen Straße sowie der Straße Im Mitteldorf. Der Bereich ist kaum noch belebt, immer weniger Passanten halten sich dort auf oder kaufen ein.

Ein Drittel Bund, ein Drittel Land, ein Drittel Kommune

Das nun zugesagte Geld ist aber keine Finanzspritze für die derzeit eher klamme Stadtkasse – im Gegenteil. Denn die Aufnahme in das Programm kostet Großburgwedel Geld. Und so läuft die Finanzierung von Projekten im Rahmen der Städtebauförderung: ein Drittel des Geldes kommt vom Bund, ein weiteres Drittel steuert das Land bei, und den Rest muss die Kommune zahlen. Dafür lassen sich aber auch Projekte anschieben, die ansonsten nur schwer finanzierbar gewesen wären.

Düker : „Wir müssen einen Masterplan entwickeln“

Fertige Pläne für einzelne Vorhaben im Rahmen der Sanierung liegen noch nicht in den Schubladen der Bauamtsschreibtische im Rathaus. „Es geht jetzt erst einmal darum, einen Masterplan für die Sanierung zu entwickeln“, sagt Bürgermeister Axel Düker ( SPD). Klar ist für ihn dabei, dass „die nun bewilligte Förderung eine große Unterstützung bei den dringend notwendigen Verbesserungen im innerstädtischen Bereich von Großburgwedel sein wird“. Und noch etwas ist dem Verwaltungschef wichtig: „Wir bauen auf städtischem und nicht auf privatem Grund. Wir zwingen niemanden, sich mit seinem Eigentum an der Sanierung zu beteiligen“, betont Düker. Gleichwohl ist es möglich, dass auch Privatleute Geld für Sanierungsprojekte aus dem Fördertopf beantragen können.

Fredermann: „Wir müssen die Sanierung gemeinsam angehen“

Für Rainer Fredermann, CDU-Landtagsabgeordneter und Burgwedeler Ratsvorsitzender, ist es nun vor allem wichtig, dass „wir die Sanierung gemeinsam angehen. Das ist nicht eine Sache von Politik und Verwaltung, da müssen alle mitmachen“, sagt er und fordert Grundeigentümer, Geschäftsleute, normale Bürger, Kommunalpolitiker und Verwaltung auf, sich an einen Tisch zu setzen, um „Ideen und Wünsche“ zu formulieren. Denn: „Wem hilft es, wenn irgendwann keiner mehr in Großburgwedel einkaufen geht? Dann verlieren wir alle“, sagt Fredermann.

Um das zu verhindern – und da sind sich alle einig – muss die Innenstadt attraktiver werden. Und das kann viel Geld kosten. Insgesamt ist die Sanierung auf zehn Jahre angelegt. Über neun Millionen Euro hätte die Stadt gern als Zuschüsse von Bund und Land. „So viel haben wir beantragt“, erläutert der Burgwedeler Bauamtschef Oliver Götze. Das Geld wird aber nicht auf einen Schlag bewilligt, sondern häppchenweise und über die Jahre verteilt zugewiesen.

Verkehrskonzept könnte erstes Projekt sein

Ideen, wofür das erste Geld ausgegeben werden könnte, gibt es aber doch schon. Als vorbereitende Maßnahme könnte die Erstellung eines „integrativen Verkehrskonzeptes für die Innenstadt auf den Weg gebracht werden“, nennt Götze eine mögliches Projekt zum Start.

Insgesamt stellen der Bund und das Land für niedersächsische Kommunen in diesem Jahr 121,7 Millionen Euro an Städtebaufördermitteln zur Verfügung. Gefördert werden damit 202 Maßnahmen. Großburgwedel ist eines von 13 Projekten, die 2020 neu in das Programm aufgenommen wurden.

Von Thomas Oberdorfer