Isernhagen/Burgwedel

Der Kunstverein Burgwedel-Isernhagen fährt am Dienstag, 5. Oktober, nach Büdelsdorf zur NordArt 2021 und bittet ab sofort um Anmeldungen.

200 internationale Künstler präsentieren ihre Werke

Die NordArt ist auf dem Gelände der stillgelegten Carlshütte in Büdelsdorf zu sehen. Die Carlshütte, in der über viele Jahrzehnte hinweg Eisen geschmolzen wurde, ist heute ein Schmelztiegel ganz anderer Art: Von Juni bis Oktober werden Bilder und Skulpturen, Fotografien und Installationen von mehr als 200 ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt zu einem Gesamtkunstwerk. Jedes Werk steht für sich und zugleich im Dialog mit den anderen.

Außer den Gießereihallen auf 22.000 Quadratmetern Fläche gehören dazu der 80.000 Quadratmeter große Skulpturenpark und die charmante Wagenremise. Dieses Jahr liegt der Länderfokus der zeitgenössischen Kunst auf der Ukraine. Die Kuratoren des ukrainischen Pavillons sind Evgen Karas und Darina Momot aus Kiew und präsentieren unter dem Ausstellungstitel „Die Grenzen der Realität“ Arbeiten von 22 ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern sowie das „A4 ballpoint project“.

Bus startet in Großburgwedel und Altwarmbüchen

Der Kunstverein fährt mit dem Bus zur NordArt. Dieser hält am 5. Oktober um 8.30 Uhr am Schulzentrum in Großburgwedel und um 8.45 Uhr an der Endhaltestelle der Stadtbahn in Altwarmbüchen. Die Teilnahme kostet inklusive Busfahrt, Eintritt und Führung für Mitglieder 55 Euro und für Gäste 65 Euro. Wer mitfahren möchte, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Im Bus muss zudem ein Mundschutz getragen werden. Eine verbindliche Anmeldung für die Kunstfahrt ist unter Telefon (05139) 46 76 sowie per E-Mail an info@kunstverein-bwi.de möglich.

Von Carina Bahl