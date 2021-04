Burgwedel/Isernhagen

Die Corona-Pandemie, die Ende Februar 2020 ihren Lauf nahm, hat sich auch auf die Kriminalstatistik des vergangenen Jahres ausgewirkt. Das Polizeikommissariat Großburgwedel verzeichnet in manchen Bereichen deutlich weniger Straftaten, in anderen hingegen eine Häufung – Kontaktbeschränkungen und weitere Veränderungen zum Schutz vor dem Coronavirus haben das bekräftigt.

Insgesamt zählte das Kommissariat im Bereich Burgwedel 934 Straftaten – das sind 19,9 Prozent weniger als 2019 (1166 Fälle). In der Gemeinde Isernhagen hingegen ist die Zahl der Straftaten auch im Corona-Jahr weiter angestiegen: von 1246 (2019) auf 1276 Fälle. Die Aufklärungsquote im Kommissariat Großburgwedel, das für beide Kommunen zuständig ist, lag bei 63,74 Prozent und ist damit leicht gesunken.

Zahl der Einbrüche geht in Burgwedel und Isernhagen zurück

Sieht man sich die einzelnen Delikte an, so scheint sich vor allem bemerkbar zu machen, dass die Menschen sehr viel mehr Zeit zu Hause waren im Corona-Jahr. Die Zahl der Wohnungseinbrüche liegt deutlich niedriger als in den Vorjahren: in Burgwedel bei 19 Fällen (2019: 31), in Isernhagen bei 39 (2019: 42). „Einerseits sind viele Menschen nicht verreist“, erläutert Ralf-Emil Bahn, Leiter des Kriminalermittlungsdienstes des Polizeikommissariats Großburgwedel. Andererseits seien gerade überörtliche Banden aus dem Ausland möglicherweise ferngeblieben, weil die Einreisebeschränkungen über die Grenze über lange Zeiten im vergangenen Jahr nicht ganz einfach waren und in Pandemie-Zeiten selbst der Einbrecher nicht gern ins Ausland reise. Gerade Isernhagen mit direkter Lage an den Autobahnen 2 und 7 locke immer wieder Straftäter an, die nach Einbrüchen und Diebstählen darüber schnell flüchten können. Auch die Einbrüche in Gewerbeobjekte sind im Corona-Jahre in beiden Kommunen gesunken – insgesamt von 29 auf 26 Fälle.

Dass es auch weniger Ladendiebstähle gab, ist wohl ebenfalls Corona zu verdanken. Denn schließlich mussten diverse Geschäfte in den beiden Lockdowns im Frühjahr und Herbst schließen. In Isernhagen gab es 105 Diebstähle aus Geschäften (2019: 122), in Burgwedel 35 (2019: 44).

Weniger Körperverletzungen, weil Feiern ausgefallen sind?

Auch Körperverletzungen sind im Corona-Jahr deutlich seltener geworden. In Isernhagen gab es 81 Fälle (2019: 101), in Burgwedel 72 (2019: 132). „Das liegt nicht zuletzt daran, dass große Veranstaltungen wie Schützenfeste ausgefallen sind“, erklärt Bahn. Größere Feiern mit vielen Menschen, bei denen Alkohol die Hemmungen senkt, sind oft Schauplätze für Schlägereien. 2020 war das kein Thema – und auch sonst mussten sich die Menschen ja dem Infektionsschutz zuliebe aus dem Weg gehen. Die Befürchtung, die viele hatten, dass das Corona-Jahr die Zahlen von häuslicher Gewalt nach oben treiben könnte, hat sich nicht bestätigt. Im Stadtgebiet Burgwedel wurden 72 Fälle bekannt, 2019 waren es noch 132. In Isernhagen verzeichnete das Kommissariat 81 Fälle (2020: 101). „Aber das sind nur die Fälle, die bekannt geworden sind“, betont Bahn. Wie viel im Verborgenen passiere, könne niemand einschätzen.

Hoch bleiben hingegen die Zahlen der Autodiebstähle: In Isernhagen verschwanden 2020 wie im Vorjahr 15 Fahrzeuge, in Burgwedel waren es hingegen nur sechs (2019: 21). Die Zahl der Fahrraddiebstähle lag in Burgwedel unverändert bei 60, in Isernhagen stieg sie von 34 auf 40. Auch die Verbreitung von Kinderpornografie hat in beiden Kommunen zugenommen – in Burgwedel stieg die Zahl von elf auf 19 Fälle, in Isernhagen von zehn auf 17 Fälle. Das dürfe man laut Bahn aber nicht im Zusammenhang mit Corona sehen – aufgrund aufwendiger Auswertungen von Datenträgern komme es immer häufiger zur Überführung der Täter. Das sehe man in der Statistik.

Betrugsdelikte nehmen im Corona-Jahr zu

Begünstigt haben die Geschäftsschließungen im Corona-Lockdown 2020 aber den Betrug im Internet. Die Menschen mussten vermehrt online einkaufen – und sind dabei manch einem Betrüger auf den Leim gegangen. Mit 276 Straftaten in Isernhagen (2019: 222) und 186 Fällen in Burgwedel (2019: 150) zeigt sich bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Großburgwedel mit rund 24 Prozent der größte Anstieg in der Statistik. Aber das ist kein reiner Corona-Effekt. „2020 konnten zwei Täter überführt werden, die in einer Tankstelle Kreditkartendaten ausgespäht und damit unter anderem online in Isernhagen und Burgwedel eingekauft haben“, erläutert Bahn.

Von Carina Bahl