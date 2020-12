Auch die zentrale Notaufnahme am Krankenhaus Großburgwedel ist im Corona-Modus. Patienten, die sich selbst dorthin begeben, müssen in einer Schleuse direkt am Eingang klingeln und warten. Bevor sie in eines der drei Behandlungszimmer geleitet werden, befragt sie das Team der Notaufnahme nach den vorhandenen Symptomen. Bei jedem wird Fieber gemessen. Schnelltests stehen bereit, um bei Unsicherheit eine Corona-Infektion ausschließen zu können. Ein Wartezimmer, in dem sich Patienten begegnen können, gibt es nicht mehr. Patienten, die unter Corona-Verdacht mit dem Rettungsdienst ankommen, werden durch eine andere Tür in ein Behandlungszimmer gebracht.

Zählte die Notaufnahme während der ersten Welle noch deutlich weniger Patienten, so habe sich dies laut Pflegedienstleiterin Katharina Müller-Msuya inzwischen wieder normalisiert. Zwar gebe es nun auch wieder die Patienten, die eigentlich nicht in eine Notaufnahme gehörten, dennoch sei es so besser, als wenn sie aus Angst vor einer Corona-Infektion das Krankenhaus gar nicht aufsuchen würden – trotz vielleicht schwerer Erkrankungen. „Hier halten sich alle an die Regeln“, betont der leitende Oberarzt Wolfgang Großart. „Im Krankenhaus steckt sich wahrscheinlich niemand mit Corona an. Hier ist wohl einer der sichersten Orte überhaupt.“ Auch die ambulante Sprechstunde der Kassenärztlichen Vereinigung gibt es weiterhin – ein Wegesystem mit grünen Punkten leitet die Besucher vom Haupteingang dorthin.