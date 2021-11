Großburgwedel

Schulterschluss von FDP und CDU, Enttäuschung bei SPD und Grünen: Bei der konstituierenden Sitzung des Rats der Stadt Burgwedel hat die Mehrheit aus Christdemokraten und Liberalen bei der Besetzung von Posten Kante gezeigt – was offenbar auch mit einer Personalie in Fuhrberg zu tun hat.

CDU und FDP haben Mehrheit im Rat

Nachdem die neue Bürgermeisterin Burgwedels, Ortrud Wendt (CDU), den Rat vor Beginn der Sitzung auf gute Zusammenarbeit eingeschworen hatte, wurde nach ihrer Vereidigung schnell deutlich: An der Zusammenarbeit der Parteien im Rat hat sich nicht viel verändert. Dabei hatte Ulrich Friedrich, nun Fraktionsvorsitzender der FDP im Rat, im Bürgermeisterwahlkampf noch angekündigt, in Zukunft unabhängiger zu agieren. Doch dann verabredeten Liberale und Christdemokraten, wieder eine Gruppe im Rat zu bilden – womit sie die absolute Mehrheit haben.

Heinrich Neddermeyer vereidigt als ältestes Ratsmitglied Ortrud Wendt (CDU) als neue Bürgermeisterin. Quelle: Alina Stillahn

Fredermann bleibt Ratsvorsitzender

Den Ratsvorsitz hat weiterhin Rainer Fredermann (CDU) inne. Er wurde einmütig gewählt. Beim Stellvertreterposten herrschte hingegen Uneinigkeit: Er ging schließlich an Henrik Grabowski (FDP), neuer Ortsbürgermeister von Oldhorst, der am Donnerstagabend coronabedingt nicht dabei sein konnte. Dabei hatte die neu gegründete Gruppe aus SPD und Grünen eine Gegenkandidatin aufgestellt. Doch die Stimmen von Grünen und SPD, denen sich auch die AfD anschloss, reichten für Susanne Dannhauer (SPD) nicht aus.

Auch bei der Wahl der stellvertretenden Bürgermeister mussten Grüne und SPD einstecken. Hatten sie darauf gehofft, dass wie in der vergangenen Ratsperiode auch eine Reihenfolge der drei Stellvertreter mit einem klaren Bekenntnis zur zweitgrößten Gruppe eingeführt wird, erteilte die Mehrheit im Rat dem eine Absage. „Sehr bedauerlich“ fand das auch Joachim Lücke, Vorsitzender der Gruppe SPD/Die Grünen. „Wir sind schon enttäuscht“, sagte er nach der Sitzung.

Die Bürgermeisterin Ortrud Wendt gemeinsam mit dem neuen und alten Ratsvorsitzenden Rainer Fredermann. Zu seinem Stellvertreter wählte die Mehrheit Henrik Grabowski, der nicht kommen konnte. Quelle: Alina Stillahn

Gleichberechtigte Stellvertreter der Bürgermeisterin sind nun die ehemalige stellvertretende Ratsvorsitzende Isa Huelsz (FDP), Bedri Özdemir (SPD) und der Gruppenvorsitzende von FDP und CDU, Michael Kranz (CDU). „Ich habe gesagt, ich möchte Bürgermeister werden, jetzt bin ich’s“, sagte Kranz nach der Sitzung – eine Anspielung auf die Bürgermeisterwahl 2014, in der er zunächst zum Kandidaten der Christdemokraten gewählt worden war, dann aber Björn Hoppenstedt den Vortritt lassen musste.

Isa Huelsz (FDP) und Michael Kranz (CDU) vertreten in Zukunft die Bürgermeisterin. Nicht dabei sein konnte der SPD-Vertreter Bedri Özdemir. Quelle: Alina Stillahn

Furhberg: Grüne und SPD erteilen Bürgermeister eine Absage

Dass sie der zweitstärksten Partei nicht den stellvertretenden Ratsvorsitz und den ersten Stellvertreterposten überlassen haben, begründet Kranz mit einer Personalie in Fuhrberg. Dort fehlt dem bisherigen Ortsbürgermeister Heinrich Neddermeyer (CDU) – der auch die meisten Wählerstimmen holen konnte – die notwendige Unterstützung von SPD und Grünen. Sie stellen künftig die Mehrheit im Ortsrat. Die CDU sei noch nicht in ihrer Oppositionsrolle angekommen, heißt es von den Parteien aus Fuhrberg. Es sei daher Zeit für einen Wechsel. Neddermeyer hingegen gibt sich mit Blick auf die konstituierende Sitzung des Ortsrats am 23. November kämpferisch. „Das bin ich den Wählern schuldig“, sagte er.

Ohne auf das Losverfahren angewiesen zu sein, konnten sich SPD und Grüne durch die Bildung einer Gruppe Zugriffsrechte bei drei Ausschüssen sichern. In Zukunft wird die SPD dem Bau- und Planungsausschuss, dem Ausschuss für Demografie und Soziales und dem Ausschuss für Feuerschutz und öffentliche Sicherheit vorsitzen. Die CDU übernimmt den neu gegründeten Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr, den Schulausschuss, den Kinder- und Jugendausschuss und den Finanzausschuss, die FDP den Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur.

Von Alina Stillahn