Großburgwedel

In Thönse haben die Pläne für Mehrfamilienhäuser am Strubuschweg für Aufruhr gesorgt. Den Anwohnenden, aber auch so manchem Politiker, sind die geplanten Häuser zu hoch und zu groß – zumal gleich gegenüber bereits zwei Mehrfamilienhäuser stehen. Gleichzeitig braucht es angesichts von Wohnungsknappheit auch in Burgwedel neuen Wohnraum.

In Thönse immerhin scheint sich der Protest gelohnt zu haben. Bauamtsleiter Oliver Götze berichtet, dass er sich mit den Ortsratsmitgliedern und einem Vertreter der Anwohner getroffen habe. Die dort geplanten Gebäude sollen auf jeden Fall niedriger werden. Das bedeute auch weniger Wohnungen und weniger Stellplätze. Ob tatsächlich ein Mehrfamilienhaus gebaut wird, kann Götze noch nicht sagen. Der Auftrag gehe jetzt erst einmal an den Investor für weitere Planungen.

Wie geht die Dorfgestaltung in Zukunft weiter?

Doch nicht nur in Thönse wird gebaut. Wir haben die Bürgermeisterkandidaten und die -kandidatin daher gefragt, wie sie sich die Dorfgestaltung in Burgwedel in Zukunft vorstellen und welche Möglichkeiten sie sehen, darauf als künftige Verwaltungschefin oder künftiger Verwaltungschef Einfluss zu nehmen.

Bei allen Antworten wird deutlich: Die Kandidaten und die Kandidatin rechnen mit Veränderungen auch in den Dörfern, weisen aber darauf hin, dass diese den dörflichen Strukturen angepasst werden sollen. Eine dichtere Bebauung im Kern halten alle ebenfalls für notwendig, wie das aber konkret aussehen könnte, dafür haben sie unterschiedliche Vorschläge.

„Es gibt keinen Grund, warum man nicht auch auf den Dörfern Mehrfamilienhäuser baut“, sagt Ortrud Wendt (CDU) Quelle: CDU Burgwedel (Archiv)

„Es gibt keinen Grund, warum man nicht auch auf den Dörfern Mehrfamilienhäuser baut“, sagt CDU-Kandidatin Ortrud Wendt. Thönse und alle anderen Dörfer veränderten sich ständig, das sei auch gut so. Dabei müsse aber auch auf „Maß und Mitte“ geachtet werden, damit Häuser nicht wie ein Fremdkörper im Dorf aussehen. Sie schlägt zusätzlich vor, Mietwohnungen auch in bereits bestehenden Gebäuden unterzubringen. Sie wisse, dass das mit Aufwand und Kosten verbunden sei, so könne sich aber auch viel Wohnraum im Dorfkern unterbringen lassen. „In der Heinrich-Wöhler-Straße sieht man, dass das klappen kann“, sagt sie mit Blick auf den Henkehof in Großburgwedel.

Um einen „maßvollen“ Wohnungsbau auf den Dörfern komme man nicht herum, sagt auch FDP-Kandidat Ulrich Friedrich, „wenn wir möglichst vielen Wohnungssuchenden ein Zuhause bieten wollen und dabei die Umwelt schonen und einer weiteren Zersiedelung Einhalt gebieten wollen“. Wichtig sei für ihn, dass die Wohngebäude sich in Umfang und Form in die bestehende dörfliche Bebauung einfügten.

Eine Nachverdichtung im Innenbereich der Dörfer hält auch SPD-Kandidat und Amtsinhaber Axel Düker für sinnvoll. „Je nach örtlicher Situation kann ich mir Ein- und Zweifamilienhäuser, aber auch flächensparende Reihenhäuser und in den passenden Wohnlagen auch Etagenwohnungen vorstellen“, sagt er. Neben der Vermeidung von Neuversiegelungen von Flächen bestehe beim Bau im Außenbereich auch die Gefahr, dass die Dorfzentren durch leer stehende Hofstellen an Attraktivität verlieren. Ein weiteres Argument von ihm: Für den Erhalt der Infrastruktur auf den Dörfern sei auch eine stabile Einwohnerzahl unterschiedlichen Alters wichtig. „Grundschulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten und die medizinische Versorgung lassen sich sonst nur äußerst schwer erhalten.“

Es braucht eine stabile Einwohnerzahl auf den Dörfern, findet SPD-Kandidat Axel Düker. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archiv)

Wie kann das erreicht werden?

Wie ein möglichst dorfverträglicher Wohnungsbau erreicht werden kann, dafür haben die Kandidaten und die Kandidatin unterschiedliche Ideen. Aus Wendts Sicht braucht es ein Konzept, wie ein Dorf wachsen solle. Die Verständigung darüber müsse aber über einen politischen Prozess im Ortsrat geschehen. Steuern lasse sich das auch mit einer örtlichen Bauvorschrift, wie es sie in Kleinburgwedel bereits gibt und wie sie auch in Thönse kommen soll. Zudem schlägt sie vor, dass die Stadt sogenannte Belegungsrechte kauft, um auch Wohnungen im preisgünstigen Segment anbieten zu können. Sie will auf viel Austausch mit den Investoren setzen – und auch bei ihnen möglichst unterschiedliche finden.

FDP fordert Stadtentwicklungskonzept

FDP-Kandidat Friedrich stellt sich hingegen ein Stadtentwicklungskonzept, ähnlich wie es in der Innenstadt Großburgwedels geplant ist, vor. Dort sollen auch Ziele für das Bevölkerungswachstum in Burgwedel definiert werden. „Auf einer solchen Grundlage sind in der Folge Ortssatzungen zu beschließen, die dem jeweiligen Charakter des Ortes Rechnung tragen“, sagt er. Das könne auch dabei helfen, bei der Entwicklung von Bauvorhaben nicht überrascht oder gar überrumpelt zu werde, sagt er in Hinblick auf die bereits gebauten Mehrfamilienhäuser in Thönse.

Ulrich Friedrich hat in Sachen Wohnungsbau neue Vorschläge: Erbbaurechte etwa oder Genossenschaftswohnungsbau. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archiv)

Zudem schlägt er neben der Vermarktung von Bauland durch die Stadt auch andere Formen der Wohnungsversorgung, wie zum Beispiel Genossenschaftswohnungsbau, vor. Zudem könne die Stadt Grundstücke über Erbbaurechte vergeben – sodass sie in ihrem Eigentum verbleiben. Auch einen Bebauungsplan befürwortet er – dann seien auch Veränderungssperren vorab möglich.

Ein Schwerpunkt für den Bau von Mehrfamilienhäusern wird aus Sicht von SPD-Kandidat Düker aufgrund der Verkehrsanbindung und des kleinstädtischen Charakters in Großburgwedel liegen. „Aber auch dort geht es um behutsame Entwicklungen, die das Ortsbild nicht radikal verändern“, sagt er. Der Erhalt der dörflichen Optik kann aus seiner Sicht in einem gewissen Rahmen durch Bauleitplanungen gesteuert werden. Örtliche Bauvorschriften seien in der Regel Teil davon, unabhängig davon könnten sie aber auch als eigene Satzung erlassen werden. Er schränkt aber auch ein: Die Vorschriften müssten sich an der Niedersächsischen Bauordnung orientieren, um nicht juristisch angreifbar zu sein. „Ich wünsche mir für eine zukunftsfähige Entwicklung der Ortschaften eine bauliche Entwicklung, die dem Ortsbild angepasst ist und trotzdem eine behutsame Veränderung ermöglicht.“

