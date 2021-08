Burgwedel

Kaum ein Thema bewegt die Burgwedeler so sehr wie fehlender Platz für Ein- und Mehrfamilienhäuser und die Frage, wie sich Neubauten mit altem Ortskern vertragen. Wo können Neubaugebiete entstehen?

Erwin Fette. Quelle: Olaf Slaghekke

„Das Wohnen in gewachsener Lage ist vielfach attraktiver als ein Neubau in Randlage. Deshalb geht es uns neben der Schaffung bezahlbaren Wohnraums auch darum, älteren Menschen, die sich verkleinern möchten, Wohnraum anzubieten. Deren zu groß gewordene Häuser und Gärten können ideal von jungen Familien genutzt werden. Vor dem Ausweisen weiterer Einfamilienhausgebiete sollen alternative Wohnkonzepte wie Tiny Houses oder Ecovillage Hannover ermöglicht werden.“

Erwin Fette, Bündnis 90/Die Grünen

Anke Bitterkleit-Kutz. Quelle: Joachim Lührs

„Die Baugebiete Engensen, Wettmar, Kleinburgwedel und Großburgwedel (Pöttcherteich) müssen endlich fertiggestellt und bezogen werden können. Danach wollen wir moderat in allen Ortsteilen weiterwachsen. So werden wir den Wünschen der über 800 Bauwilligen gerecht. Die Nachnutzung des Krankenhausareals gibt weitere zentrumsnahe Möglichkeiten zur Schaffung von Wohnungen. Eine Vielfalt an Investoren bietet durch Wettbewerb eine hohe Qualität bei kleinen Preisen.“

Anke Bitterkleit-Kutz, CDU

Joachim Lücke. Quelle: Michael Plümer

„In allen Ortsteilen muss neuer Wohnraum entstehen. Die Entwicklung der Bevölkerung führt zu veränderten Bedürfnissen, die neue Lösungen erfordern. Außer Ein- und Zweifamilienhäusern braucht Burgwedel auch deutlich mehr barrierefreie Wohnungen und Wohnungen mit bezahlbaren Mieten. Die Stadt gibt dafür den Rahmen vor. Der Flächenverbrauch muss sparsamer erfolgen. Hierfür soll Wohnraum auch innerhalb der vorhandenen Bebauung geschaffen werden.“

Joachim Lücke, SPD

Isa Huelsz. Quelle: privat

„Neubaugebiete sind geplant: in Fuhrberg Oberer Haselkamp, sowie die Druckrohrleitung fertig ist, in Kleinburgwedel Im Lohfelde Ost, in Wettmar Südlich Glockenberg, in Engensen Schillerslager Straße Ost, in Großburgwedel Eierweg. Danach sollte zunächst auf Lückenbebauung und Verdichtung der Bebauung in Großburgwedel gesetzt werden.“

Isa Huelsz, FDP

Volker Körlin. Quelle: privat

„Die Baugrundstücke sollen in allen Stadtteilgebieten mit so wenig Einschränkungen wie möglich versehen werden, damit die Baukosten möglichst niedrig gehalten werden können. Das gilt für alle Grundstücke, sowohl für Einfamilienhäuser als auch für Wohnungen, wobei nicht nur Miet-, sondern auch Eigentumswohnungen geplant werden sollen, um mehr Bürger in Eigentum zu bringen und mehr Wohnraum zu schaffen. Baugrundstücke sollen nach der Bewerberwarteliste verkauft werden.“

Volker Körlin, AfD

Von Nina Andresen