Burgwedel

Wie sieht das Wohnen der Zukunft in Burgwedel aus? Hält der Trend zum Eigenheim an oder benötigt die Stadt nicht vielmehr auch Wohnraum, den sich die Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen leisten können? Mit diesen Ideen wollen die Parteien dringend benötigten Wohnraum schaffen.

Wo kann in der Stadt Burgwedel neuer Wohnraum entstehen – und zu welchen Konditionen?

Michael Kranz Quelle: Joachim Lührs

„Wir streben ein moderates Wachstum in allen Ortsteilen an. Die Infrastruktur aus Kindergärten, Schulen etc. muss mitwachsen. Erweiterte Nutzung vorhandener Wohnflächen durch Nachverdichtung, Teilung und Einliegerwohnungen, wo sinnvoll. Betriebe sollen die Möglichkeit erhalten, für ihre Mitarbeiter Wohnraum zu schaffen. Private, Burgwedel sozial verbundene Investoren sind für attraktive Wohn- und Gestaltungsformen für das Miteinander von Wohnen und Arbeiten zu gewinnen – auch auf dem bisherigen Krankenhausareal.“

Michael Kranz, CDU

Matthias Tote Quelle: Michael Plümer

„Bezahlbare Mietwohnungen muss es in Burgwedel geben. Mit genossenschaftlichen und kommunalen Bauträgern kann es gelingen. Hierfür muss die Stadt Bauland sichern. Die Vergabe von Bauplätzen sollte unter sozialen Kriterien erfolgen. Dabei können wir uns in Großburgwedel auch mehrgeschossige Wohnhäuser im Ortsbild vorstellen. Mit Investoren können Mischmodelle mit frei finanzierten und geförderten Wohnungen ausgehandelt werden. Wohnen darf nicht vom Geldbeutel abhängen!“

Matthias Tote, SPD

Stephan Mithöfer Quelle: privat

„Grundsätzlich müssen Staat, Kommune und private Akteure an einem Strang ziehen. Ist die Kommune der Eigentümer und Bauherr, ist eine Steuerung möglich. Das ermöglicht dauerhaften Einfluss und macht staatliche Förderung einfacher. Das Kommunale Wohnraumförderprogramm einbeziehen und zinsverbilligte Darlehen für Haushalte nutzen, die sich aus eigener Kraft nicht am Wohnungsmarkt versorgen können. Daneben Wohnungsbaugenossenschaften mit ins Boot holen, das schützt vor Spekulationen.“

Stephan Mithöfer, Bündnis 90/Die Grünen

Thorsten Rödel Quelle: privat

„Bezahlbarer Wohnraum (nicht nur Bauland) sollte für Familien und für Senioren altersgerecht in allen Ortsteilen durch Genossenschaften realisiert werden. Finanzierung durch Genossenschaftsmodell (Tausch Haus gegen Wohnung).“

Thorsten Rödel, FDP

Hans-Ullrich Gebauer Quelle: privat

„Bezahlbarer Wohnraum soll da entstehen, wo er günstig ist, das heißt nicht in der City von Großburgwedel, weil das Bauland dort viel zu teuer ist. In den Außenbereichen des Stadtgebietes in der Gesamtheit sollte das Bauland zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt werden, damit preiswert gebaut werden kann. Wir wollen Wohnraum für alle Bürger, aber nicht hochsubventioniert und künstlich geschaffen und auch nicht die Mieten subventionieren. Dies könnte eine Wohnungsbaugesellschaft sein, nach dem erfolgreichen Gesellschaftsmodell des Frischmarktes in Fuhrberg, das könnten auch private Investoren aus Burgwedel sein. In der Wirtschaft, in einem Unternehmen, kann das Problem besser gelöst werden als von der Politik im Stadtrat.“

Hans-Ullrich Gebauer, AfD

Von Nina Andresen