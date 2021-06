Burgwedel

Die sinkenden Corona-Infektionszahlen erlauben es den Parteien, nun in Präsenz ihre Aufstellungsversammlungen abzuhalten. Nach der CDU hat nun auch die SPD ihre Kandidaten und Kandidatinnen für die Kommunalwahl am Sonntag, 12. September, nominiert. In der Aula des Gymnasiums stimmten die SPD-Mitglieder darüber ab, wer aus ihrem Team um Mandate im Rat und in den Ortsräten kämpfen soll. „Ich freue mich, dass wir in großer Einigkeit die Listen wählen konnten“, betont Burgwedels SPD-Vorsitzender Andreas Strauch. Man habe ein tolles Team für die nächste Wahlperiode gefunden, das neue wie auch erfahrene Kandidaten und Kandidatinnen biete.

Im Wahlbereich I (Großburgwedel/Oldhorst) treten in gewählter Reihenfolge für die SPD an: Matthias Tote, Susanne Dannhauer, Julian Kienast, Anke Bsteh, Bedri Özdemir, Süreya Esen, Niko Strauch, Karin Beckmann, Florian Wenker, Julia Tote, Ellen Weitemeier und Andreas Strauch.

Die SPD-Kandidaten für den Rat im Wahlbereich II: Christoph Holz (hintere Reihe von links), Lars Rosenbusch, Henrik Massow, Christian Raab, Ilona Papenburg, Felix Evers, Tjorben Lücke, Joachim Schluckebier-Risse (vorne von links), Joachim Lücke und Katrin Kaiser Quelle: Michael Plümer

Im Wahlbereich II (Kleinburgwedel, Wettmar, Engensen, Thönse, Fuhrberg) stehen für die SPD auf der Liste: Joachim Lücke, Katrin Kaiser, Christian Raab, Lars Rosenbusch, Christoph Holz, Henrik Massow, Joachim Schluckebier-Risse, Stephan Nikolaus-Bredemeier, Ilona Papenburg, Wilken Helms, Tjorben Lücke und Felix Evers.

Das sind die SPD-Kandidaten für die Ortsräte

Ortsrat Großburgwedel: Julia Tote, Bedri Özdemir, Susanne Schauwenz-Köhne, Florian Wenker, Süreya Esen, Niko Strauch, Ellen Weitemeier, Julian Kienast, Karin Beckmann, Matthias Tote, Susanne Dannhauer, Andreas Strauch und Anke Bsteh.

Ortsrat Kleinburgwedel: Lars Rosenbusch, Katrin Kaiser und Stephan Nikolaus-Bredemeier

Ortsrat Wettmar: Joachim Schluckebier-Risse, Christoph Holz, Jörg Schluckebier-Risse und Wolfgang Werner

Ortsrat Engensen: Joachim Lücke, Ilona Papenburg, Tjorben Lücke und Felix Evers

Ortsrat Thönse: Henrik Massow, Ingrid Tschacher und Wilken Helms

Ortsrat Fuhrberg: Björn Lüders, Regina Neumann, Mia Marie Jöhrens-Lazar und Markus Zaepke

Zudem soll für die SPD Bürgermeister Axel Düker seine zweite Amtszeit sichern. „Axel Düker hat viele wichtige Projekte für Burgwedel auf den Weg gebracht“, betont Lücke – ob die IGS-Gründung, den Gymnasiumsneubau oder das Schaffen von Arbeitsplätzen durch die Neuansiedlung von Gewerbe. Man werde für eine Wiederwahl Dükers kämpfen.

Von Carina Bahl