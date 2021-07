Thönse

Wenn Heinz-Theo Rockahr auf seiner Bank im liebevoll dekorierten Garten sitzt, dann ist er einfach zufrieden. Ein entspanntes Lächeln im Gesicht. Um ihn herum sind ein paar Hühner unterwegs, stolz erzählt er von seinen Pferden, Eseln und dem Hund. „Wenn man das Glück hat, dass es einem gut geht, dann muss man was weitergeben“, sagt der 73-Jährige. Und ihm geht es gut, daraus macht er kein Geheimnis. „Hier bei uns ist doch alles in Ordnung.“

Tischler, Bestatter, Pflegeheim: Rockahr ist fest verwurzelt im Dorf

Hier, das ist Thönse. Sein Thönse. Und das zu sagen ist nicht anmaßend. Seit 25 Jahren ist Rockahr Ortsbürgermeister des kleinen Burgwedeler Ortsteils und immer zur Stelle, wenn das Dorf ihn braucht. Gut verwurzelt sollte ein Ortsbürgermeister im Dorf schon sein, sagt man. Wenn das stimmt, dann ist Rockahr wohl die Idealbesetzung. Geboren ist er zwar in Wettmar, doch seit er zwölf Jahre alt ist, gehört er nach Thönse. Die Tischlerei ist Familiensache: In vierter Generation ist Rockahr dort Chef. Seine Frau wiederum betreibt das Seniorenpflegeheim im Dorf. Und auch Bestattungen sind in Thönse meist in Händen der Familie Rockahr.

„Inzwischen kennt man fast jeden“, sagt Rockahr – und lobt das Dorfleben dafür, dass Probleme noch am Gartenzaun besprochen werden könnten. Und für solche Probleme hat der Ortsbürgermeister in 25 Jahren immer ein offenes Ohr gehabt. „Das muss man doch“, sagt der 73-Jährige, als wäre es tatsächlich selbstverständlich. Wenn ein junger Mann im Dorf eine Ausbildung suchte, ein anderer ein Haus oder der dritte Nachbarschaftshilfe brauchte, dann war Rockahr zur Stelle. Fest überzeugt: „Hier in Thönse, da hilft man sich noch untereinander.“

Auch das ist Chefsache: Heinz-Theo Rockahr präsentiert eine neues Ortsschild in Thönse. Quelle: privat

Ortsbürgermeister legt nach 25 Jahren sein Amt nieder

Dass die Ära Rockahr politisch nun ihr Ende nimmt, ist beschlossene Sache. Zur Kommunalwahl tritt er nicht mehr an. „Ein Parteimensch war ich noch nie“, sagt er rückblickend – und fügt ganz ehrlich hinzu: „Wenn man in Thönse aber was erreichen wollte, dann musste man in die CDU.“ Und so trat der Tischlermeister bereits mit 22 Jahren in die Partei ein. „Das Wichtigste ist einfach, dass man was für den Ort tut.“

Wenn Rockahr auf seiner Gartenbank sitzend erzählt, wie er den Tennisverein einst mitgegründet hat, aber nach einem Jahr die Sportart resignierend aufgab; wie er vom ersten Rasenmähertreckerrennen Thönse 24 schwärmt, das bei der Premiere noch auf seiner Wiese stattfand, letztlich aber viel zu groß wurde, dann könnte man ihm stundenlang zuhören. Der Oster- und Weihnachtsmarkt gehörte immer unter die Regie von Rockahr, ob beim großen Dorffest auf der Bruchstraße, beim Garagenflohmarkt, Schützenfest oder wenn ein Buswartehäuschen umziehen musste: Wenn es galt, mit anzupacken, dann war der Ortsbürgermeister an erster Stelle. Und wenn die Thönser für ihre Feste ein Kettenkarussell brauchten, dann kaufte er es eben. Wenn die Kinderfeuerwehr ein Einsatzfahrzeug aus Holz wollte, dann baute er es. Und wenn die Dorfgemeinschaft beim Osterfeuer durchblicken ließ, ein Café im Ort zu wollen, dann eröffnete er es. Einfach so. „Wir haben die Möglichkeiten, warum sollten wir es nicht tun?“, fragt Rockahr.

Das Buswartehäuschen ist im Juni 2020 an seinem neuen Standort angekommen. Natürlich war Ortsbürgermeister Heinz-Theo Rockahr (Zweiter von links) mit dabei. Quelle: Mark Bode (Archiv)

Gestaltungssatzung wird Thönse beschäftigen

Wenn Rockahr sein Amt nun in andere Hände legt, dann gibt er nach eigener Aussage gar nicht viele Hausaufgaben auf. „Thönse geht es gut“, bilanziert er. Eine tolle Schule, ein toller Kindergarten, eine gute Dorfgemeinschaft, eigene Sportanlagen, ein passendes Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus und nun auch noch eine neue Ortsdurchfahrt mit Radwegen in die Nachbardörfer: „Da hat sich schon einiges getan.“ Wenn überhaupt, dann müsse Thönse über die Gestaltungssatzung reden – Zustände wie in Isernhagen, nein, die wolle man hier nicht. „Es muss immer ins Dorfbild passen, was hier gebaut wird“, fordert Rockahr. Auch ein Einkaufsladen wäre im Prinzip eine gute Sache, wenn auch schwer zu bekommen. „Immerhin hat Thönse fünf Heizungsbauer“, sagt der Ortsbürgermeister und lacht.

Wenn man Rockahr fragt, was er nicht mag, dann sagt er fast symbolisch: „Verbotsschilder“. Ein grundsätzliches Nein, das mag der 73-Jährige nicht. Dass die Biogasanlage einst von einigen partout abgelehnt wurde, habe er nie verstanden. „Dass ich mich dafür eingesetzt habe, hat mich letztes Mal bei der Wahl Stimmen gekostet“, ist er überzeugt. Und dennoch sei die Entscheidung richtig gewesen, die größten Kritiker seien längst am Netz angeschlossen.

Sein Einsatz für den Ort soll mit der politischen Rente nicht aufhören. „Ich bin ja weiter hier und ständig unterwegs, da bekommt man so einiges mit“, sagt Rockahr – und muss dann tatsächlich hoch von der Bank, los zum nächsten Termin. Vielleicht ein schnelles, abschließendes Fazit zwischen Tür und Angel nach 25 Jahren? „Man war halt immer überall dabei. Das hat Spaß gemacht.“ Kurze Pause. „Und ohne meine Frau, die mich und alles organisiert, wäre das nie gegangen!“

Von Carina Bahl