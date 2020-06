Kommt das Turbointernet nun auch für Großburgwedel?

Burgwedel

Diese Nachricht dürfte viele Großburgwedeler freuen: Derzeit laufen Gespräche zwischen der Stadtverwaltung und der Deutschen Glasfaser, um auch in Großburgwedel ein schnelles Glasfasernetz für Privatkunden aufzubauen – zumindest in zwei größeren Teilbereichen des Ortes. Wie die geschnitten sein werden, wird derzeit noch abgestimmt.

Auch für Großburgwedel gilt: 40 Prozent müssen mitmachen

Dafür ist aber bereits ein anderer wichtiger Punkt bekannt. Wie schon für die fünf Burgwedeler Ortschaften Engensen, Fuhrberg, Kleinburgwedel, Thönse und Wettmar die derzeit an das Glasfasernetz angeschlossen werden, müssen sich auch in Großburgwedel eine Mindestanzahl von Kunden für das Angebot der Deutschen Glasfaser entscheiden. „Die Grenze wird auch in Großburgwedel bei 40 Prozent liegen“, kündigt Projektleiter Christian Fauland an. „So viele Kunden benötigen wir, damit sich unsere Investitionen rechnen.“

Neben den noch nicht abgeschlossen Planungen verhindert derzeit aber vor allem die Corona-Pandemie den Projektstart. „Wir können mit der Nachfragebündelung noch nicht beginnen“, erklärt Fauland. „Herzstücke unserer Kampagnen sind die Info-Veranstaltungen. Und die können wir angesichts von Corona derzeit nicht durchführen.“ Bürgermeister Axel Düker ist sich aber sicher: „Das Projekt startet noch in diesem Jahr.“

Erste Anschlüsse gehen online

Während für die Großburgwedeler das schnelle Internet via Glasfaser noch weit entfernt ist, gehen dieser Tage in Kleinburgwedel und Fuhrberg die ersten angeschlossenen Haushalte online. So auch bei Joachim Kühn. In der vergangenen Woche schalteten Techniker seinen neuen Internetanschluss frei. Damit ist er einer der ersten Burgwedeler, der nun über die Deutsche Glasfaser mit Turbogeschwindigkeit im Internet unterwegs ist. „Das ist schon ein Riesenunterschied“, beschreibt der Kleinburgwedeler das Surfen mit Hochgeschwindigkeit. „Das geht jetzt alles viel schneller.“

Hier kommt das Kabel ins Haus: Techniker Geralt Terhorst zeigt den Glasfaseranschluss im Gebäude von Joachim Kühn. Quelle: Thomas Oberdorfer

Und Kühn hatte sich für einen besonders schnellen Internetzugang entschieden. Mit einer Geschwindigkeit von 600 Mbit/Sekunde ist er ab sofort online. Das ist das zweitschnellste Paket, dass das Kommunikationsunternehmen für Privatleute anbietet. Auch wenn sich Kühn selber über den schnellen Zugang freut, eigentlich war sein Sohn die treibende Kraft. „Er war sofort Feuer und Flamme, als er von dem Angebot hörte und überzeugte uns, unseren Anschluss auf Glasfaser umzustellen.“ Ihm selber und seiner Ehefrau Monika hätte wohl auch der alte Internetzugang weiter gereicht.

Hausbesitzer warten auf Ende der Corona-Pandemie

Eigentlich wäre der Internetanbieter mit der Umsetzung des Burgwedeler Projekts gerne schon ein Stück weiter. „Aber auch uns macht Corona zu schaffen“, erklärt Stefan Kraege, der für die Deutsche Glasfaser den Ausbau in Burgwedel koordiniert. „Es gab einige Engpässe. Wir hatten Schwierigkeiten, rechtzeitig an benötigtes Material heranzukommen“, sagt er. Und die halten auch noch an. Nicht jeder Hausbesitzer ist begeistert, wenn derzeit ein Techniker an der Tür klingelt, um einen Internetanschluss zu verlegen. „In 20 bis 30 Prozent der Fälle werden wir gebeten, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen“, erklärt Kraege. „Und das akzeptieren wir natürlich.“

