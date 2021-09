Kommunalwahl in Burgwedel - Kommentar zur Ratswahl in Burgwedel: Es kommt jetzt auf die Kleinen an

Die Bürgerinnen und Bürger haben in Burgwedel auch einen neuen Rat gewählt: Dabei können gerade FDP und Grüne einen Zuwachs an Stimmen verzeichnen. Damit kommt es für die Mehrheit im Rat nun auf die Kleinen an – und das bedeutet mehr Auseinandersetzung über Inhalte, meint Redakteurin Alina Stillahn.