Örtliche Bauvorschrift für Kleinburgwedel: Diese Regeln sollen die historische Dorfmitte erhalten

Anno 1808 vernichtete ein verheerender Brand ein Viertel des Dorfs, 40 Gebäude legten Brandbomben im Zweiten Weltkrieg in Schutt und Asche. Trotzdem hat sich im mehr als sechs Jahrhunderte gewachsenen Kern von Kleinburgwedel ein typisches, von großen Hofstellen geprägtes Ortsbild bis heute erhalten. Doch was passiert heutzutage mit dieser Harmonie, wenn in Baulücken nachverdichtet wird oder nach dem Abriss historischer Gebäude Neues entsteht? Eine örtliche Gestaltungssatzung nach Paragraf 84 der Niedersächsischen Bauordnung, wie es sie für alle andere Ortschaften im Burgwedeler Stadtgebiet längst gibt, soll den ländlichen Charakter künftig auch in der Kleinburgwedeler Dorfmitte bewahren helfen. Flachdächer, anthrazitfarbene Fassaden, glänzende Dachpfannen oder hohe Zäune aus Kunststofffolie sind dann eindeutig tabu.

Ab März wird Öffentlichkeit beteiligt

Gelten soll die Satzung auf der Südseite von Wall- und Radenstraße zwischen Neuer Straße und der Kreisstraße nach Thönse bis zur Dreikorn- und Schulstraße. Auf der Nordseite der Ortsdurchfahrt soll der Bereich zwischen Heidbergstraße und Lindenriek den Schutzstatus bis zur Straße Hinter den Höfen erhalten. Eigentlich sollte der Entwurf der Satzung am Donnerstagabend beraten und die Öffentlichkeitsbeteiligung gestartet werden. Aber wegen eines Formfehlers musste die öffentliche Sitzung des Bau- und Planungsausschusses neu angesetzt werden. Sie beginnt jetzt am Dienstag, 10. März, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

Bei den meisten Fachwerkgebäuden sind die Gefache mit Backsteinen ausgemauert. Quelle: Martin Lauber

Rot und Klinker sind das Maß der Dinge

Alles spricht dafür, dass die Vorschriften im Fachausschuss und Rat eine große Mehrheit finden werden. Der Ortsrat Kleinburgwedel hat ihnen bereits bei zwei Anhörungsrunden zugestimmt. Anzuwenden sind sie außer bei Neubauten auch bei baugenehmigungspflichtigen Umbauten und Erweiterungen, bei der kompletten Erneuerung von Dacheindeckungen und Fassaden. Die Bauvorschrift orientiert sich am Bestand und lässt nur Ziegelmauerwerk, sichtbares Fachwerk mit Ausfachungen aus Ziegeln oder hellem Putz oder Feldsteinen sowie Festverglasungen zu.

Mit einer zulässigen Dachneigung zwischen 35 und 60 Grad gibt die Satzung für die Gestaltung von Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächern Spielraum für eine individuelle Gestaltung von Neubauten. Flacher geneigte Gebäude sind allenfalls für landwirtschaftliche Nutzgebäude denkbar. Für die Dacheindeckung gibt es ein größeres Rot-Spektrum, glänzende Materialien werden nicht zugelassen. Für neue Fenster setzt die Satzung ein „hochrechteckiges Format“ fest.

Der alte Frischmarkt an der Wallstraße wartet auf seinen Abriss. Bei der geplanten Neubebauung des Grundstücks mit einem Mehrfamilienhaus müssen die wesentlichen Vorgaben der Gestaltungssatzung berücksichtigt werden. Sie sind Teil eines eigens für das Projekt verabschiedeten Bebauungsplans. Quelle: Martin Lauber

Kein Kies und Schotter im Vorgarten

Für Wintergärten herrscht Gestaltungsfreiheit, für Zäune und Co. zur Straße hin mitnichten. Denn traditionelle Einfriedigungen trügen viel zum dörflichen Charakter bei, heißt es im Satzungsentwurf. Erlaubt, weil ortstypisch, sind Holzstaketenzäune bis zu einer Maximalhöhe von 1,20 Metern, die auch in elf festgesetzten Grün- oder neun verschiedenen Brauntönen angestrichen werden dürfen. Dass die örtliche Bauvorschrift keinen Paragrafen enthält zu Vorgärten mit Kies und Schotter, unter denen sich eine Folie oder Vlies befindet, hat einen ganz simplen Grund: Diese sind bereits jetzt laut Niedersächsischer Bauordnung nicht zulässig, so die Stadtverwaltung. Nicht überbaute Flächen von Baugrundstücken müssten Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich seien. In Kleinburgwedel sind noch häufig Blütensträucher wie Flieder und Falscher Jasmin sowie Sommerblumen und Stauden zu finden. Wie das verbreitete historische Feldsteinpflaster gelte es auch diese dörflichen Elemente zu erhalten, heißt es in der Begründung des Vorentwurfs.

Formfehler lässt Sitzung platzen Unverrichteter Dinge gingen die Mitglieder des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am Donnerstagabend heim. Keinen der zwölf Tagesordnungspunkte, darunter die Bebauungspläne für den Klinik-Neubau und für Kleinburgwedels neues Feuerwehrhaus, konnten sie abhaken. Ausschussvorsitzender Jürgen Schodder ( CDU) eröffnete und schloss die Sitzung wieder – für den altgedienten Kommunalpolitiker ein Novum. Aber wegen eines Fauxpas eines privaten Dienstleisters, der für die Stadt Burgwedel Vergaben, Ausschreibungen und Bekanntmachungen managt, blieb ihm gar keine andere Wahl. Die Agentur habe die rechtlich bindende Zwei-Tages-Frist für die Bekanntmachung der öffentlichen Sitzung verpasst, hieß es aus dem Rathaus. Wegen dieses Formfehlers wären potenzielle Beschlüsse anfechtbar gewesen. „Es bestand die Gefahr, dass jemand auf Erfolg klagt“, erklärte Schodder auf Anfrage. Also sei die Sitzung auf den 10. März vertagt worden, keine der Punkte der Ratssitzung am 5. März sei betroffen.

