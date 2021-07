Burgwedel - Hof Henke in Kleinburgwedel: So will der junge Landwirt den Hof seiner Eltern in die Zukunft führen

Die neu aufgelegte Von-Hof-zu-Hof-Tour der Region Hannover führt in Burgwedel zu acht Betrieben. Einer davon ist der Hof Henke. Christoph und Frederike Henke bauen in Kleinburgwedel seit sieben Jahren Heidelbeeren an statt Kühe zu halten.