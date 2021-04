Burgwedel

Bis Ende Februar konnten Eltern ihre Kinder für Krippe, Kindergarten und Hort für das Betreuungsjahr 2021/2022 in Burgwedel anmelden. Jetzt gab es im Jugendausschuss der Stadt die Auswertung der bereinigten Anmeldungen. „Wir werden in diesem Jahr leider Absagen erteilen müssen“, sagte Burgwedels Erste Stadträtin Christiane Concilio. Dass im Kindergartenbereich nach aktuellem Stand ab Sommer 17 Plätze fehlen, hat auch etwas mit der Corona-Pandemie zu tun.

Vor allem in Engensen wird es ab Sommer eng

Wie in jedem Jahr konnte Concilio die Anmeldezahlen für alle Ortsteile genau beziffern: Vor allem in Engensen wird es ab Sommer eng. Dort gibt es insgesamt 50 Kindergartenplätze – bei 62 Anmeldungen. Im Nachbarort Thönse liegen für die 50 Plätze nur 47 Anmeldungen vor. „Kinder aus Engensen werden dann dort den Kindergarten besuchen“, sagte Concilio. Das funktioniere ganz gut, da Kinder aus beiden Dörfern ohnehin meist später die Grundschule Thönse besuchten. Auch der Kindergarten in Fuhrberg könne weitere Kinder aufnehmen: auf 75 Plätze gibt es nur 58 Anmeldungen, auch in Kleinburgwedel reichen die 75 Plätze bei 69 Anmeldungen aus. In Großburgwedel gibt es auf 299 Kindergartenplätze 295 Anmeldungen. Für Wettmar liegen 110 Anmeldungen auf 116 Plätze vor.

Kindergarten: 17 Plätze fehlen voraussichtlich ab Sommer

Auf den ersten Blick dürften die Plätze also insgesamt ausreichen, um den Bedarf zu decken. Nicht eingerechnet sind dabei aber stadtweit 56 sogenannte Flexi-Kinder: Diese werden eigentlich zum Sommer schulpflichtig und würden den Kindergarten verlassen. Da sie aber zwischen Juli und September erst ihren sechsten Geburtstag feiern, können die Eltern selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder erst nächstes Jahr zur Schule schicken. „Wir gehen davon aus, dass diese Möglichkeit flächendeckend in Anspruch genommen wird“, teilte Concilio im Ausschuss mit. Das liege auch an der Corona-Pandemie, am weiterhin geltenden Lockdown und der langen Kita-Schließung – viele Familien würden ihre Kinder nicht ausreichend auf die Schule vorbereitet sehen und lieber noch ein Jahr mit der Einschulung warten. Unter dem Strich stehen damit 665 Kindergartenplätze 641 Anmeldungen zuzüglich der 56 Flexi-Kinder gegenüber, von denen noch viele Familie keine Entscheidung getroffen hätten.

Betreuung für Kinder bis drei Jahren: Vier Plätze fehlen

Die Kitas würden stadtweit Anfang der Woche die Platzvergaben verschickten, kündigte Concilio an. „Ziel bleibt es, dass jedes Kind einen Platz erhält.“ Bis zum Sommer könne sich noch viel bewegen in dem Bereich – „sobald sich irgendwo etwas tut, werden wir die Eltern informieren.“ Bei den unter Dreijährigen ist die Lücke kleiner: Aktuell sind vier Absagen erforderlich. Die Stadt hält 179 Krippenplätze sowie 61 Plätze bei Tagesmüttern vor.

Veränderter Bedarf bei den Betreuungszeiten

„Insgesamt sehen wir, dass Kinder immer früher und für eine längere Zeit in die Betreuung gegeben werden“, bilanzierte die Erste Stadträtin. Der Bedarf verändere sich. „Doch wir sind gut aufgestellt und die Prognosen zeigen, dass sich die Lage in den nächsten Jahren entspannen wird.“ Die Betreuungszeiten stünden stetig auf dem Prüfstand, eventuell wolle man künftig auch dem Bedarf von Eltern im Schichtdienst gerecht werden. Die personelle Fluktuation in den Kitas bleibe hoch: Im Schnitt seien wechselnd stets acht bis zehn der 130 stadtweiten Stellen in den Kitas ausgeschrieben. Durch die dritte Kraft, die Burgwedel in jeder Betreuungsgruppe vorhält, könne aber stets die Mindestanforderung trotz unterbesetzter Stellen aufrechterhalten werden.

Von Carina Bahl