Kirchbauverein Kleinburgwedel lädt zum Kurrende-Singen ein

Auf eine Tradition möchten die Kleinburgwedeler auch in Zeiten von Corona nicht verzichten: Für Sonnabend, 5. Dezember, laden sie zum Kurrende-Singen ein. Aber das soll in diesem Jahr anders als gewohnt ablaufen.

Beim Kurrende-Singen am Haus der Kirche in Kleinburgwedel sollen am Sonnabend, 5. Dezember, Weihnachtslieder angestimmt werden. Quelle: Robert Günther/dpa