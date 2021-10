Großburgwedel

Nach anderthalb Jahren coronabedingter Zwangspause soll es endlich wieder ein gemeinsames Kinoerlebnis geben. Die Initiative Classic Cinema wagt den Neustart und zeigt am Freitag, 29. Oktober, ab 20 Uhr im Großburgwedeler Amtshof den Film „Über den Dächern von Nizza“ mit Cary Grant und Grace Kelly.

Die romantische Kriminalkomödie aus dem Jahr 1955 ist unter Regie von Alfred Hitchcock entstanden. Als an der Riviera immer mehr reiche Damen ihres Schmucks beraubt werden, fällt der Verdacht auf den Ex-Juwelendieb Robie alias „Die Katze“. Der hat sich aber längst zur Ruhe gesetzt. Um sich zu entlasten, geht er selbst auf Räuberjagd und trifft die schöne Millionärstochter Frances.

Kartenvorverkauf läuft – es gilt die 2-G-Regel

Wer beim Kinoabend in Großburgwedel dabei sein möchte, muss ich an ein paar Corona-Regeln halten. Es dürfen nur nachweislich Geimpfte oder an Corona Genesene in den Amtshof. Im Amtshof selbst gilt dann keine Maskenpflicht mehr. Per Luca-App oder händisch per Liste muss jeder seine Kontaktdaten hinterlassen. Einen Vordruck dafür gibt es bereits beim Kauf der Eintrittskarte. Der Saal selbst ist voll bestuhlt, es gelten keine Mindestabstände. Karten zum Preis von 3 Euro gibt es ab sofort in der Buchhandlung Böhnert in Großburgwedel – falls es Restkarten geben sollte, können diese an der Abendkasse ab 19 Uhr erworben werden. Dann beginnt auch der Einlass.

Von Carina Bahl