Risse im Asphalt und Schlaglöcher: Die Stadt Burgwedel lässt die Heidbergstraße in Kleinburgwedel und den Schrieberwisch in Fuhrberg instandsetzen. Beide Straßen werden dafür gesperrt. Eine gute Nachricht hat die Stadt für die Anlieger: Sie werden nicht an den Kosten beteiligt.