Isernhagen

Ab 2022 sollen in der Gemeinde Isernhagen weitaus mehr Straßen gereinigt werden, als es bisher der Fall ist. Nach Kritik aus dem Neubaugebiet Wietzeaue in Altwarmbüchen, dass die dortigen Straßen nicht gereinigt werden und nicht im Winterdienst berücksichtigt sind, hatte der Rat bereits im vergangenen Jahr beschlossen, die Liste der zu reinigenden Straßen deutlich zu erweitern. Geplant ist, dass ab Januar 2022 nun auch alle verkehrsberuhigten Bereiche, besser bekannt als Spielstraßen, mit in die Satzung aufgenommen werden.

Kehrmaschine soll ab 2022 rund 60 zusätzliche Straßen anfahren

Der Umfang dieser Änderung ist alles andere als gering. Rund 60 Straßen sind es, verteilt auf alle sieben Ortsteile Isernhagens, die das Team vom Bauhof ab nächstem Jahr zusätzlich reinigen soll. Laut Gemeinde erhöhen sich die zu reinigenden Straßenmeter damit von 169 auf 190,6 Kilometer. Um das schaffen zu können, braucht der Bauhof eine weitere Kehrmaschine für den Fuhrpark sowie eine Personalstelle für den Fahrer mehr.

Die Politiker haben jüngst im Bau- sowie am Dienstagabend im Finanzausschuss zwar grundsätzlich grünes Licht für die Aufnahme der zusätzlichen Straßen gegeben, allerdings beim zusätzlichen Personal vorerst ihr Veto eingelegt. „Wir wollen keinen Automatismus haben“, sagte Ulrich von Rautenkranz (FDP). Sprich: Es solle nicht sofort die neue Stelle ausgeschrieben werden. Vielmehr solle die Gemeindeverwaltung erst prüfen, ob es nicht kostengünstiger wäre, Teile der Straßenreinigung an externe Firmen zu vergeben. Auch eine Kehrmaschine müsse eventuell nicht neu angeschafft, sondern könne etwa über den Maschinenring bezogen werden. Die Grünpflege in Isernhagen wird ab 2022 bereits von einer externen Firma übernommen. Bis zur Ratssitzung am Donnerstag, 14. Oktober, wenn die endgültige Entscheidung zur neuen Straßenreinigungssatzung fallen wird, wünschen sich die Politiker daher Vergleichszahlen.

Gebühren für den Sommerdienst steigen 2022

Die entstehenden Kosten haben derweil auch Auswirkungen auf die Gebühren, die die Bürgerinnen und Bürger für die Straßenreinigung zahlen müssen. 25 Prozent trägt die Gemeinde, 75 Prozent werden auf die Gebühren umgelegt. Die für den Winterdienst sollen laut aktueller Berechnung der Gemeinde 2022 in allen drei Reinigungsklassen sinken – auf 35 Cent (W1), 26 Cent (W2) beziehungsweise 22 Cent (W3) pro Meter. Aufgrund der zusätzlich zu reinigenden Straßen steigt die Gebühr für den Sommerdienst von 1,28 auf 1,40 Euro pro Meter an. Die noch relativ moderate Steigerung ist auf einen Überschuss aus den Vorjahren zurückzuführen, teilt die Gemeinde mit. 2023 sei jedoch mit einer weiteren Gebührenerhöhung zu rechnen.

Von Carina Bahl