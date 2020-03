Benefizaktion „Sturm auf Schmuck und Bilder“ startet am 14. März

Isernhagen/Langenhagen/Burgwedel

Mehrere hundert Bilder und noch viel mehr Schmuckstücke stapeln sich in einer Scheune in Isernhagen F.B. Dort sortiert Barbara Haller mit weiteren Freiwilligen die gespendeten Gegenstände, die am Wochenende, 14. und 15. März, beim achten Sturm auf „ Schmuck und Bilder“ in Langenhagen einen neuen Besitzer finden sollen.

Spenden gehen an ehrenamtliche Betreuer

Die Benefizaktion ist ein gemeinsames Projekt von ehrenamtlichen und angestellten Johannitern. Mit dem Erlös unterstützen sie das Aegidius-Haus auf der Bult in Hannover. Der ehrenamtlichen Betreuungs- und Begleitdienst „Regenbogen“ der Johanniter bietet Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen dort ein vorübergehendes Zuhause. Wenn die Angehörigen einmal Zeit benötigen, um selbst Karft zu tanken, dann werden dort die Kinder betreut. Mehr als 30 Johanniter arbeiten im Projekt mit und kümmern sich ehrenamtlich um den Nachwuchs.

Um dieses Projekt weiter zu unterstützen, riefen die Johanniter im Dezember dazu auf, Schmuck und Bilder zu spenden. Der soll nun verkauft werden. Der Erlös kommt so den Kindern mit Beeinträchtigungen zugute. In den vergangen Jahren lief die Aktion immer besonders erfolgreich, mehrere Tausend Euro kamen jeweils zusammen. Darauf hoffen die Johanniter auch in diesem Jahr.

Unter den Spenden finden sich die unterschiedlichsten gerahmten und ungerahmten Bilder. Quelle: Elsa Schölz.

Ölgemälde, Grafiken und Bernsteinketten

Barbara Haller, Organisatoren der Benefizaktion, freut sich darüber, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Menschen dem Spendenaufruf gefolgt sind. Bis es am nächsten Wochenende aber losgehen kann, müssen die Kostbarkeiten noch sortiert und mit einem Spendenpreis versehen werden. Dabei hilft ihr neben vielen Freiwilligen auch Thorsten Albrecht. Er ist vom Kunstreferat der evangelischen lutherischen Landeskirche und bewertet die Bilder. Darunter finden sich Ölgemälde, Grafiken oder auch Fotographien, gerahmt und ungerahmt. Sie zeigen die unterschiedlichsten Motive. Auch der gespendete Schmuck lässt kaum Wünsche offen, von Bernstein- über Perlenketten, auffälligen Ohrringen oder auch hübschen Armreifen.

„Es ist also für jeden etwas dabei, und so kann jeder ganz leicht ein wohltätiges Projekt unterstützen“, sagt Haller. Der Benefizmarkt öffnet am Sonnabend, 14. März, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag in der Zeit von 11 bis 15 Uhr im Gemeindehaus der Elisabeth-Kirchengemeinde, Kirchplatz 7 in Langenhagen.

Zur Galerie Viele haben sich am Spendenaufruf der Johanniter beteiligt und Dachböden und Keller nach schönen Dingen durchforstet. Diese können nun am Sonnabend und am Sonntag, 14. und 15. März, bei der Benefizaktion „Sturm auf Schmuck und Bilder“ gegen eine Spende erworben werden.

Von Elsa Scholz