Isernhagen/Burgwedel

Es ist immer ein Schlafanzug. Und immer in XXL. Jeder andere Inhalt im Weihnachtspaket seines rechtlichen Betreuers würde Horst Fahrenholz in eine Krise stürzen. Aber das wird nicht passieren. Im Verhältnis zwischen dem 60-jährigen Pestalozzi-Heimbewohner und Herbert Leifers herrscht absolute Verlässlichkeit. Seit 55 Jahren.

Leifers übernimmt mit 21 Jahren die Betreuung von Horst Fahrenholz

Leifers ist 76 Jahre alt. Der Isernhagener hat auch einen Sohn, den gab es aber noch nicht, als er – mit 21 gerade erst volljährig geworden – das Heimkind Horst im Jahr 1975 in sein Leben ließ. Das Leiterehepaar des damaligen Pestalozzi-Wohnheims im Haghof in K.B. war im Lebensmittelladen der befreundeten Familie Leifers vorstellig geworden mit dem Anliegen, der Junior möge doch vielleicht ehrenamtlich die rechtliche Betreuung für das geistig behinderte Kind übernehmen. „Warum nicht?“, erinnert sich Herbert Leifers an seine damalige Reaktion. Dabei sollte es dann bleiben. Quasi lebenslang.

Auspacken darf Betreuer Herbert Leifers (rechts) sein Geschenk erst Heiligabend. Horst Fahrenholz besteht auf eine Überraschung. Quelle: Martin Lauber

Routinen sind für Fahrenholz, der weder lesen noch schreiben kann und schon seit vielen Jahren keine Angehörigen mehr hat, wie Leitplanken. Sie schenken ihm Sicherheit, geben dem Wochen- und Jahreslauf Struktur. Wenn am Sonntag um 9.30 Uhr Leifers’ Telefon klingelt, weiß dieser genau: „Das ist er.“ Alle zwei Wochen sehen sich beide im Wohnheim. „Ich freue mich immer darauf“, berichtet Fahrenholz. „Dann unterhalten wir uns. Manchmal gucken wir auch zusammen fern.“ Wobei sein Fernseher technisch immer auf dem neuesten Stand ist. Sein Verdienst in der Pestalozzi-Werkstatt reicht auch aus für schicke Wohnaccessoires, die Leifers stets gebührend bewundern muss. Wie auch jedes neue Figürchen in der Hundesammlung, die irgendwann wohl den letzten Freiraum in seinem Zimmer erobert haben wird. Der gemeinsame Besuch des großen Pestalozzi-Sommerfests ist ebenfalls so eine unverzichtbare Routine, die dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie allerdings ausgefallen ist. Anders als der obligatorische Schlafanzug zu Weihnachten in XXL.

Enge Vertraute – „ Horst sagt immer die Wahrheit“

In all den vielen Jahren, die Leifers und Fahrenholz sich kennen, ist jenseits aller formaler Pflichten des Betreuers ein schier unbegrenztes Vertrauen gewachsen, das beide, ohne groß nachzudenken, Freundschaft nennen. Dass Schläge und Strafsitzen für das einstige Heimkind zum Alltag gehört hatten, hat der Betreute seinem Betreuer irgendwann anvertraut, und der hat keine Sekunde daran gezweifelt. Denn: „ Horst sagt immer die Wahrheit.“ Zweimal ist es auch vorgekommen, dass Fahrenholz mitten in der Nacht – einmal gar nur in Unterwäsche – aufgelöst vor Leifers’ Haustür in K.B. stand, nachdem er sich im Wohnheim über etwas aufgeregt hatte. Der Betreuer hörte sich dessen Nöte an und brachte ihn erst zurück, als die Aufregung sich gelegt hatte. Kein Problem für Leifers: Da zu sein, wenn es Fahrenholz dreckig geht, gehöre dazu. Genauso wie als Postillon d’amour den Draht zwischen ihm und seiner liebsten Freundin nicht erkalten zu lassen.

Im Wohnheimzimmer von Horst Fahrenholz wimmelt es von Hunden – auf dem Poster, im Setzkasten, in Plüschversion oder als Regalschmuck neben einem Jugendbild. Quelle: Martin Lauber

Sein Ehrenamt, das ihm vom Amtsgericht Burgwedel verliehen wurde, versteht Leifers als ein anwaltschaftliches Mandat. Als sein Schützling zum Beispiel vor Jahren in eine andere Einrichtung im Kreis Celle verlegt werden sollte, musste er als rechtlicher Vertreter konsultiert werden. Den Umzug wider Willen konnte Leifers damals abbiegen. Nun laufe seit Jahren alles in ruhigen Bahnen im Wohnheim an der Pestalozzistraße 24e, berichtet der 76-Jährige.

Vertraute Personen sind ganz wichtig

Rechtliche Betreuer seien nicht nur in Sachen Aufenthaltsbestimmung, in gesundheitlichen, Vermögens- oder anderen formalen Angelegenheiten der Betreuten unverzichtbare Partner, sagt Andrea Sewing aus der Geschäftsleitung der Pestalozzi-Behindertenhilfe. Ein Mensch, der sensibel versuche, die Interessen eines Bewohners herauszufinden und zu vertreten, gebe von außerhalb wichtige Impulse.

Siebrecht: Ehrenamtliche Betreuer willkommen Seit 1992 regelt das Betreuungsgesetz anstelle der vormaligen Vormundschaft die sogenannte rechtliche Betreuung. Dieses Rechtsinstitut ermöglicht gerichtlich bestellten Betreuerinnen und Betreuern stellvertretend Rechtshandlungen, die die Betreuten selbst nicht mehr vornehmen können. Dabei sind sie dem Willen des Betreuten verpflichtet. Häufig nehmen Familienmitglieder diese Aufgabe wahr, zunehmend jedoch Berufsbetreuer. Für die meisten der 81 Bewohner der Burgwedeler Pestalozzi-Wohnheime sind Betreuer bestellt, um ihre Interessen bei Fragen der Aufenthaltsbestimmung, Vermögensverwaltung und/oder Gesundheitsfürsorge wahrzunehmen. Ehrenamtliche wie Herbert Leifers, die nur 400 Euro Aufwandsentschädigung im Jahr erhalten, sind dabei die Ausnahme. „Wir würden uns freuen, wenn wir mehr hätten“, sagt Burgwedels Amtsgerichtsdirektor Michael Siebrecht. Wegen der persönlichen Betreuung seien sie erste Wahl. Um auskömmlich arbeiten zu können, benötigten Berufsbetreuer 50 bis 60 Fälle. Siebrecht wirbt für das Ehrenamt: „Das kann eine sehr sinnstiftende Tätigkeit sein. Wer sein eigenes Leben meistern kann, kann normalerweise auch gesetzlicher Vertreter sein.“ Bei Fragen und Unsicherheiten stünden Ehrenamtlern die Rechtspflegerinnen des Amtsgerichts als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung.

„Wir kooperieren viel miteinander, ergänzen und helfen uns“, berichtet auch der Heimleiter der 24a, Carsten Voss. Nach seiner Erfahrung sei insbesondere für Betreute ohne Angehörige eine Vertrauensperson, die sich so persönlich kümmere wie Leifers, „ganz wichtig“. Voss empfindet die Vorfreude von Fahrenholz, wenn dieser schon eine Viertelstunde vor der erwarteten Ankunft seines Betreuers vor der Wohnheimtür herumtigert, in diesen Worten nach: „Der kommt jetzt nur für mich und für keinen anderen!“

Das stimmt genau und soll sich nicht ändern, solange Leifers’ Gesundheit mitspielt. Bei ihm leitet sich das Wort Betreuer eindeutig von Treue ab. „Wir verstehen uns gut“, sagt sein 60-jähriger Schützling. Und möchte über einen Betreuerwechsel nicht nachdenken. „Das wäre nicht gut.“

Von Martin Lauber