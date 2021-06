Isernhagen H.B

Wenn Politiker sich einig sind, dann kann es auch mal ganz schnell gehen: In einer Rekordzeit von weniger als einer Minute hat der Ortsrat Isernhagen H.B. am Donnerstagabend dem angedachten Helma-Baugebiet eine Absage erteilt. Das Unternehmen Helma hatte einen Antrag auf Bauleitplanung gestellt, um im Außenbereich neben dem TSV Isernhagen an der Straße Auf der Heide ein vier Hektar großes Baugebiet realisieren zu können.

Begründung für Ablehnung: Neue Wohngebiete nur innerorts

Dieses Vorhaben führte in den vergangenen Tagen nicht nur zu viel Kritik bei den Bürgern, sondern auch bei den Politikern. „Wir waren uns von Anfang an einig, dass wir das nicht wollen“, sagte Ortsbürgermeister Simon Müller (CDU) in der Sitzung. Mit der Erweiterungsfläche des Haselhöfer Vorfelds, dem geplanten Baugebiet auf dem Gelände der ehemaligen Färberei Bode an der Bahnhofstraße und der Planung für die Fläche des Sägewerks Ronski gebe es genügend Pläne, um H.B. im Bestand innerorts wachsen zu lassen. „Im Außenbereich lehnen wir das ganz klar ab.“ Diese Meinung hatte der Ortsrat bereits im Frühjahr deutlich gemacht, als Helma erste Vermessungen auf dem Grundstück vorgenommen, aber noch keinen Antrag gestellt hatte.

130 Wohneinheiten auf dem Bode-Gelände an der Bahnhofsstraße

Während das Helma-Projekt einstimmig abgelehnt wurde, gab es geschlossene Zustimmung für die Aufstellung des Bebauungsplans für das Bode-Geländes. Dort will die Deutsche Bauwelten in den nächsten Jahren auf 3,49 Hektar ein Wohngebiet mit Mehrfamilien-, Einfamilien- und Reihenhäusern entwickeln. 130 Wohneinheiten sollen es insgesamt werden.

Von Carina Bahl