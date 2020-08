Isernhagen/Burgwedel

Die Zahl der mit Corona infizierten Personen in Isernhagen steigt deutlich an. Stand Mittwoch, 13.15 Uhr, führte die Region 16 aktuell Erkrankte für die Gemeinde in ihrer Statistik. Zum Vergleich: Ende vergangener Woche waren es lediglich zehn Personen. Einen Hotspot gibt es in Isernhagen allerdings nicht. „Die nun positiv getesteten Personen gehören entweder zu der Gruppe der Reiserückkehrer oder haben sich im engeren Familien- oder Freundeskreis mit dem Virus infiziert“, sagt Regionssprecherin Tanja Schulz.

Infektionen in Burgwedel rückläufig

Anders verläuft die Entwicklung in Burgwedel. Dort geht mittlerweile die Anzahl der aktuell infizierten Personen stetig zurück. Derzeit zählt die Region noch fünf Erkrankte. Insgesamt infizierten sich in Isernhagen bislang 81 Personen mit Covid-19 und in Burgwedel 59.

Von Thomas Oberdorfer