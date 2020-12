Isernhagen/Burgwedel

Zwei Haushalte, maximal fünf Personen: Die Regeln für Treffen zum Schutz vor dem Coronavirus sind aktuell mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen streng – und verschärfen sich nochmals ab Mittwoch. Dass sich bei Weitem nicht alle daran halten, musste die Polizei am Wochenende in Isernhagen und Burgwedel feststellen. Die Beamten waren extra in Zivil unterwegs – und wurden gleich mehrfach fündig.

Corona-Verstoß im Zentrum Altwarmbüchen

Immer wieder kam es in den vergangenen Wochen zu Treffen von Jugendlichen im Zentrum in Altwarmbüchen. Gegen 22.30 Uhr löste die Polizei am Sonnabend eine Gruppe von Jugendlichen und Erwachsenen auf – wie viele es genau waren, teilte die Polizei auf Nachfrage nicht mit. Jedoch sei deutlich gegen die Corona-Verordnung verstoßen worden. Zudem musste eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz geschrieben werden, weil bei mehreren von ihnen unter anderem Marihuana gefunden wurde.

Anzeige

An der Gartenstraße in Großburgwedel standen ebenfalls mehrere Jugendliche in einer Gruppe dicht an dicht. Gegen 21.45 Uhr entdeckte die Polizei das Treffen und löste es auf – bei zwei Jugendlichen fanden die Beamten zudem noch Joints. Zu der Ordnungswidrigkeit wegen des Corona-Verstoßes kommt in diesem Fall daher der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzu. Beides müssen die Jugendlichen nun ihren Eltern erklären, an die sie die Polizeibeamten übergaben.

Polizei erwischt Jugendlichen mit Joint und Marihuana

Coronakonform, aber nicht gesetzeskonform verhielt sich zudem ein 25-Jähriger, der am Sonntag um 2.38 Uhr auf einem Parkplatz an der Kokenhorststraße in Großburgwedel kontrolliert wurde. Er hatte Marihuana bei sich. Die Polizei schrieb die nächste Anzeige. Bereits gegen 1.10 Uhr hatte die Polizei am Hachtingweg in F.B. einen Jugendlichen mit Marihuana und Joint auf der Straße aufgegriffen – und ihn zu seinen Eltern gebracht.

Lesen Sie auch

Von Carina Bahl