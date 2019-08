Isernhagen

Die Diebstahlserie von Autoteilen in Isernhagen wird immer länger. In der Nacht zu Freitag schlugen die unbekannten Täter gleich fünfmal zu, wie ein Polizeisprecher am Vormittag mitteilte. Wie schon in anderen Tatnächten der vergangenen Monate hatten sie es auf Fahrzeuge der Marken BMW und Mercedes abgeseh...